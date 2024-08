Lidl und Kaufland: Neuer Bezahl-Vorgang – was Kunden beachten müssen

Vielen Kunden von Lidl und Kaufland ist es womöglich schon aufgefallen. Und viele weitere Kunden werden es noch bemerken: Bei den beiden Einzelhandels-Riesen gibt es ab sofort einen neuen Bezahl-Vorgang.

Lidl und Kaufland gehören zur Schwarz-Gruppe und haben sich nun gemeinsam für die Umstellung entschieden. Für die Kunden bedeutet das nur Vorteile. Worum geht’s?

Lidl und Kaufland mit neuem Bezahl-Vorgang

Wer im Online-Shop von Lidl oder auf dem Marktplatz von Kaufland zahlen möchte, kann nun auf die Zahlungsoption Click to Pay zurückgreifen. Diesen Vorgang kennen viele Kunden von anderen Online-Shops. Mastercard und Visa bieten den Kunden ab sofort auch bei den Online-Shops von Lidl und Kaufland jene Möglichkeit.

Durch die neue Bezahlmethode erhoffen Lidl und Kaufland sich einen deutlich einfacheren und schnelleren Bezahlvorgang. Gerald Schönbucher, Vorstand Kaufland e-commerce, sagt: „Unsere Kundinnen und Kunden erwarten, dass der Bezahlvorgang im Internet schnell und einfach funktioniert.“

Auch interessant: Lidl, Kaufland und Co: Amerikaner sucht besten deutschen Supermarkt – ein Detail entscheidet alles

Lidl und Kaufland folgen MediaMarkt und Saturn

Und sein Kollege Reto Spörri, Bereichsvorstand Lidl e-commerce, fügt hinzu: „Mit Click to Pay wird der Bezahlprozess noch komfortabler. Gleichzeitig steigt die Sicherheit.“

Neben Lidl und Kaufland nutzen in Deutschland auch MediaMarkt und Saturn bereits Click to Pay. Peter Robejsek, Geschäftsführer bei Mastercard Deutschland, sagt: „Mit Click to Pay erleben wir eine neue Ära der Onlinezahlung, die Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau bietet.“

Und Volker Koppe, Head of Strategic Initiatives bei Visa in Zentraleuropa, teilt mit: „Click to Pay macht die Kartenzahlung im Internet so einfach wie das kontaktlose Bezahlen im Geschäft. Deshalb treiben wir die Einführung im deutschen Markt voran. Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe, eine der führenden Handelsgruppen in Europa, ist dabei ein Meilenstein. Sie macht Onlinezahlungen für Millionen Kundinnen und Kunden mit einem Schlag einfacher, schneller und sicherer.“

Click to Pay: So einfach geht’s

Wer eine Debitkarte, Kreditkarte oder Prepaid-Karte von Mastercard oder Visa besitzt, kann diese bei teilnehmenden Banken oder auf der Websites des Zahlungsnetzwerks für Click to Pay freischalten lassen.

Bis 2030 will Mastercard eine hundertprozentige Tokenisierung von Online-Kartenzahlungen in Europa erreichen. Die Bedingungen dazu sind erfüllt: Click to Pay erfüllt mit seiner sicheren Kundenauthentifizierung die Anforderungen der Zahlungsdienstrichtlinie PSD2.