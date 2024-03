Aldi-Kunden entdecken Detail in Filiale – Discounter beendet wilde Spekulationen

Im Internet rätselten Nutzer tagelang um ein mysteriöses blaues Licht im Aldi. Dieses soll sich rund um die Obst- & Gemüsetheke des Discounters befinden.

Jetzt herrscht endlich Klarheit, warum das Licht dort hängt. Aldi hat es selbst aufgeklärt.

Aldi: Seltsames Licht sorgt für Spekulationen

Ein seltsames blaues Licht in einer Aldi-Filiale gab Nutzern der Online-Plattform Reddit Rätsel auf. Sie fragten sich dort, wozu es eigentlich gut ist. Dabei gab es erst zwei Vermutungen.

Zum einen könnte das blaue Licht der LEDs möglicherweise antibakteriell wirken, wenn es auf Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Obst strahlt. Forscher der National University of Singapore (NUS) haben dazu in einer Studie herausgefunden, dass die Bestrahlung einen Prozess in Gang setzt, der die Bakterienzellen absterben lässt. Aber bei dem Aldi-Licht könnte das nur eine geringe Wirkung haben. Denn es ist viel zu weit entfernt, als dass es antibakteriell wirken würde.

Eine andere Erklärung ist, dass das Licht eine psychologische Wirkung haben könnte. In verschiedenen Abteilungen werden schon länger andersfarbige Lampen benutzt, damit die Produkte besser aussehen. Zum Beispiel bekommen Backwaren ein warmweißes oder gelbliches Licht. Fisch hat dagegen ein leicht blaues Licht, um frischer zu wirken. Allerdings eignet sich für Obst und Gemüse viel mehr ein warmes, statt ein kaltes Licht, wie es auf dem Foto zu sehen ist.

Discounter bringt Licht ins Dunkle

Doch das sind schließlich nur zwei Spekulationen. Wie lautet nun die Antwort auf das Aldi-Rätsel um das blaue Licht? Nach einer Anfrage des Portals „Chip“ sorgt die Pressestelle von Aldi Süd für Klarheit. Doch die Antwort dürfte weniger spannend sein, als es manche erwartet haben. Denn laut Discounter hat die LED-Lampe „keinen weiteren Hintergrund.“

Eine Sprecherin des Unternehmens teilt dem Portal mit: „Aldi Süd verwendet in allen Filialen standardisierte LED-Leuchtmittel.“ Jetzt handelt es sich bei den blauen Lampen nur um eine einzelne Charge, die mit blauen LEDs ausgestattet ist. Somit gingen die vielen Spekulationen der Nutzer ins Leere.