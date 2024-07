Aldi testet große Neuerung – sie könnte für Kunden alles verändern

Aldi Süd-Kunden können sich freuen. Denn der Discounter hat einen neuen Service für sie. Dabei geht es um eine Erweiterung des 2023 gestarteten Lieferservice. Nein, die Test-Region wird nicht erweitert, dafür gibt es jetzt auch in anderen Städten ein Alternativangebot.

+++ Aldi-Mitarbeiter packt aus: „Wir sind psychisch und körperlich am Ar…“ +++

Der Startschuss am Montag (15. Juli) ist gefallen. „Mein Aldi“-Kunden können jetzt mal online reinschnuppern, was da auf sie wartet.

Aldi Süd liefert nicht nur nach Hause

Der Lieferservice von Aldi Süd bekommt ein Update. Kunden können jetzt nicht nur on- und offline einkaufen und sich die Lebensmittel bis zur Haustür liefern lassen – oder eben auch nicht. Der neueste Trend sind jetzt die eingeführten Abholstationen.

Auch interessant: Kaufland, Rewe, Aldi und Co.: Tradition wird abgeschafft – Kunden müssen sich deutlich umstellen

Das ist vor allem praktisch, weil man bei einer Lieferung zu Hause sein müsste. Für die Abholstation kann man einen Abholtermin ausmachen und den Einkauf einsacken, wenn man auch Zeit dafür hat. Sicherlich für Arbeitnehmer mit festen Arbeitszeiten die bessere Variante.

So sehen die Abholstationen aus. Foto: IMAGO/Revierfoto

Aldi: So funktioniert die Abholstation

Registrieren, Abholservice wählen, Abholstation auswählen, Produkte in den Warenkorb legen, Abholtag und Zeitfenster auswählen, abholen – so funktioniert das System. Und hier noch ein Abholtipp: Aldi legt dir sogar Einkaufstüten bei. Wenn du sie aber nicht brauchst, lass sie einfach liegen. Dann können sie wiederverwendet oder recycelt werden. Und bis zum 24. Juli brauchst du auch nur einen Mindesteinkaufwert von 20 Euro, um den Service kostenlos nutzen zu können. Nach den Aktionswochen sind es 50 Euro.

Es gibt allerdings auch ein paar Haken an dem Abholservice. So sind viele Städte wieder nicht in der Test-Region mit drin. Duisburg zum Beispiel fehlt schon wieder. Stattdessen müssen Kunden bis Mülheim oder Düsseldorf fahren, um ihre Einkäufe einsammeln zu können. Da ist der „normale“ Einkauf auf jeden Fall die sinnvollere Option. Zumal Kunden dort auch erst am Folgetag vorbeikommen können.

Aldi plant keine Ausweitung des Tests

Wie es auf der Webseite heißt, sei der Abholservice zudem nur ein „Test“. Und wie man das kennt, kann dieser auch irgendwann wieder enden und das neue Angebot verschwindet. Gegenüber der „Lebensmittelzeitung“ heißt es auch seitens des Unternehmens, dass die Test-Regionen vorerst nicht ausgeweitet werden sollen. Man wolle mit dem Pilotprojekt erste Erfahrungen sammeln. Genauso sieht es bisher auch beim Lieferservice aus, der 2023 in Duisburg, Mülheim und Oberhausen gestartet ist.