Aldi, Edeka und Co.: Nächster Preis-Schock! Diese Entwicklung macht Kunden Angst

Nirgendwo ist die Inflation so spürbar wie in den Supermärkten Aldi, Edeka und Co. Kunden beobachten immer wieder, dass gewisse Lebensmittel deutlich teurer geworden sind, aber auch erneut abgesunken sind. Die bevorstehende Preissteigerung eines Produktes verspricht jedoch nichts Gutes und wird Kunden schockieren.

Laut Experten der „Lebensmittelzeitung“ steht Butter bald eine immense Preissteigerung bevor. Demnach müssen Kunden von Aldi und Edeka bald so viel für das Produkt zahlen wie das letzte Mal Ende 2022, als Butter so teuer war wie noch nie.

Aldi, Edeka und Co.: Höchstpreis soll überschritten werden

Im August müssen Kunden von Aldi und Edeka für Butter noch 1,99 Euro zahlen. Dies soll sich jedoch im September bereits ändern und man muss mit einer drastischen Preissteigerung rechnen. Dies soll im Oktober sogar nochmals überschritten werden und man muss mir Rekordpreisen für Butter rechnen. Der Grund für die Preissteigerung ist laut Experten der geringere Fettanteil in der Rohmilch und allgemein weniger Milchlieferungen.

Die günstigere Eigenmarkenbutter von Aldi und Edeka kann also sehr bald deutlich über dem bisherigen Höchstpreis von 2,29 Euro liegen. Aber auch Markenbutter ist von der Preissteigerung immens betroffen und wird laut Experten diesen Höchstwert deutlich übersteigen.

Ende 2022 hat eine 250-Gramm-Packung von Marken, wie unter anderem Kerrygold und Meggle mindestens 3,49 Euro gekostet. Dieser Preis soll sich noch dieses Jahr deutlich ändern und bis Dezember 2024 kann die Markenbutter bald bei Aldi und Edeka mindestens 4 Euro kosten.

Alternativprodukte sind ebenfalls betroffen

Normalerweise würden Kunden von Aldi und Edeka bei einer solch drastischen Preissteigerung auf Alternativprodukte ausweichen, wie in diesem Fall unter anderem Margarine. Jedoch sind viele Alternativprodukte bereits von einer Preiserhöhung betroffen und kosten im August sogar zum ersten Mal, genau so viel wie Butter.

Viele Markenprodukte reagieren jetzt auf die bevorstehende Preissteigerung und bieten mehrere Rabattaktionen an. Die Marken Meggle oder Kerrygold bewerben so zum Beispiel mit einem Preisnachlass von 50 Prozent. Dadurch wäre die Markenbutter ungefähr 20 bis 30 Cent billiger als die Eigenmarken der Supermärkte, wie Aldi und Edeka.