Aldi, Edeka und Co.: Wer zu diesen Uhrzeiten einkauft, zahlt am wenigsten

Gerade am Wochenende locken die Supermärkte Aldi, Edeka und Co. mit Sonderangeboten und attraktiven Deals. Es gibt jedoch einen anderen Zeitpunkt, an dem der Einkauf am billigsten ist. Nicht nur der Wochentag ist dafür entscheidend, sondern auch die Uhrzeit des Einkaufs.

Diejenigen, die beim Einkaufen bei Aldi, Edeka und Co. Geld sparen wollen, nutzen die zahlreichen Sonderangebote und Gutscheine der Supermärkte. Jedoch ist der Zeitpunkt des Einkaufs ebenfalls entscheidend, wenn man Geld sparen möchte.

Aldi, Edeka und Co.: Ende der Woche die meisten Angebote

An bestimmten Wochentagen sind die Produkte in den Supermärkten nämlich billiger, wie das Technikmagazin „Chip“ berichtet. Während beim Tanken die billigsten Preise meistens in der Mitte der Woche angeboten werden, sind diese bei Supermärkten wie Aldi, Edeka und Co. in der Regel gegen Ende der Woche.

Jedoch finden sich die billigsten Preise in den Supermärkten nicht am Wochenende, sondern am Freitag. An diesem Tag werden bei Aldi, Edeka und Co. mehr reduzierte Waren angeboten als an allen anderen Tagen der Woche.

Der zweitbilligste Tag in den Supermärkten ist der Samstag, denn an diesem Tag werden die meisten Werbedeals angeboten. Am Montag verschwinden dann die Angebote und Deals wieder, weswegen man an diesem Tag besser nicht einkaufen sollte, wenn man sparen möchte.

Produkte werden reduziert, damit man diese nicht wegschmeißen muss

Aber nicht nur der Wochentag hat einen Einfluss auf die Preise, sondern ebenfalls die Uhrzeit des Einkaufs. Wie „Chip“ erklärt, werden gegen Nachmittag, also etwa ab 16 oder 17 Uhr, viele Produkte reduziert. Leicht verderbliche Lebensmittel oder Waren, die dem Verfallsdatum näher rücken, werden ab Nachmittag oft billiger angeboten, damit Aldi, Edeka und Co. diese nicht wegwerfen müssen.

Wenn man beim Einkaufen also sparen möchte, sollte man nicht nur auf den Wochentag achten, sondern auch auf die Uhrzeit des Einkaufs. Am Freitag und Nachmittag kann man dadurch die Kosten für den Einkauf bei Aldi, Edeka und Co. deutlich reduzieren.