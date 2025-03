Kaufland macht Schluss mit Produkt – wie ein Kunde reagiert, ist unfassbar

Nicht nur in Bayern gilt Bier als Kultprodukt. Auch in anderen deutschen Bundesländern darf das kühle Blonde bei vielen Kunden von Kaufland, Rewe und Co. im Einkaufswagen nicht fehlen.

Doch nun verschwindet eine beliebte Biersorte für immer aus den Regalen von Kaufland. Die Reaktion eines Kunden auf diese Nachricht ist unfassbar.

Kaufland: Heineken verschwindet aus den Regalen

Wer jetzt bei Kaufland ein Bier der Marke Heineken sucht, könnte enttäuscht vor leeren Regalen stehen – und das nicht nur einmal! Denn ob Heineken-Bier im Kasten, im 6er-Pack, in der alkoholfreien 0,0-Variante oder gar als Desperados – alle Sorten fehlen komplett in den Regalen.

+++ Kaufland teilt es Kunden Tage später mit – die schäumen direkt vor Wut +++

Inzwischen bestätigt auch Kaufland auf Anfrage von „inFranken“, dass die Produkte der Heineken-Gruppe derzeit nicht im Sortiment sind. „Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an verschiedenen Biersorten. Produkte der Firma Heineken gehören derzeit nicht dazu“, so eine Sprecherin.

Ob ein ungelöster Preisstreit mit Heineken-Bieren der Grund für das Verschwinden ist, bleibt unklar. Der Discounter hält sich nämlich bedeckt: „Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zu unseren Lieferantenbeziehungen keine Auskunft geben“, so die Sprecherin.

Grund ist ungeklärt: Brauereikonzern hüllt sich in Schweigen

Auch Heineken, nach dem belgischen Unternehmen Anheuser-Busch InBev der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt, äußert sich nicht. „Wir behandeln unsere Kundenbeziehungen vertraulich und äußern uns nicht öffentlich dazu“, so eine Sprecherin der Brauerei gegenüber „inFranken“.

Der Leser des Mediums ist jedenfalls enttäuscht: „Immerhin muss ich nun gezwungenermaßen Kaufland ab und zu meiden, um mein Bier zu bekommen“, schreibt er resigniert an die Redaktion.

Apropos Kaufland: In der Niederlande lockt eine Filiale mit einem besonderen Angebot – doch genau deswegen schlägt inzwischen ein Experte Alarm. HIER erfährst du den Grund.