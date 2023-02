Kaufland, Lidl und Co.: Irre! Diese Ü-Ei-Figuren sind plötzlich richtig wertvoll – hast du sie zuhause?

Wohl kaum eine andere Süßigkeit ist bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt: das Überraschungsei. Bereits seit 1974 sind die mit einem kleinen Spielzeug gefüllten Schoko-Eier auf dem deutschen Markt zu finden. Inzwischen haben schon mehrere Firmen versucht, das Produkt zu kopieren – der Kassenschlager dürfte jedoch weiterhin das Original aus dem Hause Ferrero bleiben.

Während die Schokolade für einige Käufer nur Nebensache ist, kann die Figur im Inneren mächtig Kohle einbringen. Zumindest, wenn es sich um eine der begehrten Sammelfiguren handelt – und die ist ja bekanntlich nur „in jedem siebten Ei“ zu finden. Wer die Figürchen aufbewahrt hat, kann heute bis zu 12.000 Euro damit machen!

Mit Ü-Eiern zu reichlich Kohle

Selbstverständlich sind nicht alle Spielzeuge aus den Ü-Eiern begehrt. Einige Sammlerfiguren könnten den Kontostand der Besitzer allerdings mächtig in die Höhe treiben. Um welche Figuren es sich dabei handelt?

Wie Focus Online berichtete, sind in Sachen Wert die Schlümpfe besonders hoch im Kurs. Genauer gesagt der Nachtwächterschlumpf: Die Figur mit der Mini-Laterne in der Hand wird unter Sammlern für stolze 12.000 Euro gehandelt. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn es sich dabei um den Rohling aus blauem Hartplastik handelt, auf den die Mütze und Hose aufgemalt wurden.

Ü-Ei-Schlümpfe sind besonders gefragt

Doch auch der Flötenschlumpf kann ganz schön gewinnbringend sein – vorausgesetzt, er hat eine gelbe Flöte bei sich. Berichten zufolge soll genau diese Version nämlich im Jahr 2021 für schlappe 5.000 Euro verkauft worden sein.

Neben den Schlümpfen sind aber auch Figuren von Pumuckl und Asterix gefragt. Sie bringen zwar nicht ganz so viel Geld ein, befinden sich laut Experten allerdings immerhin im niedrigen dreistelligen Bereich.

Wie wird der Wert der Figur ermittelt?

Zur Überprüfung des Figurenwerts gibt es inzwischen zahlreiche Datenbanken im Netz. Unter Eierlei.de kann sogar über Preise von Figuren recherchiert werden, die bereits in den 70er-Jahren in den Ü-Eiern versteckt waren. Das jahrelange Sammeln und Aufbewahren der kleinen Sammlerstücke dürfte sich also gelohnt haben!