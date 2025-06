Polly Pocket-Set bei „Bares für Rares“: Händler hat irren Vorschlag

Eine Miniwelt im Taschenformat – wer in den 90ern groß wurde, kennt sie garantiert: Polly Pocket. Die bunten kleinen Figuren samt aufklappbarer Minihäuser haben unzählige Kinderzimmer erobert. Genau dieses nostalgische Spielzeug bringt Kandidatin Jasmin jetzt zu „Bares für Rares“ und sorgt für einen Moment, den es in der ZDF-Kultsendung so noch nie gegeben hat.

Zusammen mit Partner Martin reist Jasmin aus Nordrhein-Westfalen an. Ihr Schatz: Eine bunte Sammlung von Polly Pocket-Sets, liebevoll zusammengetragen über viele Jahre. „Das erste Set habe ich damals zu Weihnachten bekommen“, erzählt sie Moderator Horst Lichter. Und spätestens da war es um sie geschehen. Der Sammelwahn war geweckt.

Doch auch wenn es die Sammlung durchaus in sich hat, so richtig wollen die Händler nicht anbeißen. Aber dann wirft Experte Markus Wildhagen eine irre Idee in den Raum.

„Bares für Rares“: Händler verbünden sich für Polly Pocket

Experte Sven Deutschmanek zeigt sich von der Spielzeug-Sammlung schonmal begeistert: Die kleinen Miniaturwelten sind gut erhalten und aufgrund des Nostalgiefaktors durchaus gefragt. Sein Urteil: 300 bis 500 Euro könnte Polly Pocket Kandidatin Jasmin einbringen.

Doch dann beginnt das Spiel im Händlerraum – und es läuft zäher an als erhofft. Kult-Händler Waldi steigt mit gewohnt tiefem Einstieg bei 80 Euro ein, Elisabeth Nüdling legt mit 100 Euro nach. Auch Daniel Meyer mischt mit und bietet 250 Euro, aber dann: Stillstand. Jasmin und Martin hoffen weiter, doch die Luft scheint raus. Bis plötzlich Markus Wildhagen die Idee hat, die alles verändert.

„Was wäre denn, wenn jeder noch einen Zehner drauflegt?“, schlägt Wildhagen seinen Kollegen vor. Ein verblüffter Blick in die Runde, dann zustimmendes Nicken. Alle Händler sind dabei. Wildhagen selbst legt sogar 20 Euro drauf, um die 300-Euro-Marke zu knacken. Für Jasmin hat sich der Besuch im Pulheimer Walzwerk am Ende also doch noch ausgezahlt.