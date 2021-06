Kaufland-Kunde stellt ungewöhnliche Frage – die Reaktion des Supermarkts ist eindeutig

Heiß, heißer, am heißesten – schon seit einigen Tagen sind die Temperaturen in Deutschland in so gut wie allen Teilen des Landes über 30 Grad geklettert. Tag und Nacht bringt die Hitze die Menschen zum schwitzen, kein Wunder, dass die Supermarktkette Kaufland auf ihrer Facebook-Seite für Crushed Eis wirbt.

Doch als ein Kunde unter dem Post von Kaufland eine Frage stellt, überrascht die Antwort des Supermarkts. Sie ist mehr als eindeutig!

Kaufland reagiert überraschend auf die Frage eines Kunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie; Montage: Der Westen

Kaufland: Kühltruhe zu vermieten?

Bei so heißen Temperaturen rauchen schon mal die Köpfe und bei so manchem führt die Hitze zu besonders lustigen Ideen. Ein Kunde, dem die Hitze nun endgültig zu viel geworden ist, stellt deshalb unter dem Post von Kaufland eine besonders skurrile Frage.

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (Stand 2018)

Er schreibt scherzhaft: „Guten Tag wollte mal nachfragen, ob Sie für heute Nachmittag eine Kühltruhe oder ein Kühlregal für eine halbe Stunde zu vermieten hätten? Würde mich gerne ein bisschen abkühlen?“

Eine Antwort des Social-Media-Teams der Supermarktkette lässt bei der witzigen Anfrage nicht lange auf sich warten. In einem Kommentar zur Frage heißt es: „Lieber Arthuro, das müsstest du einmal mit den Hunderten von Menschen klären, die vor dir in der Schlange stehen. Ansonsten natürlich immer gern.“

Der Kaufland-Kunde möchte sich bei der Hitze am liebsten in eine Kühltruhe legen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Martin Wagner

Uff – diese Antwort ist eindeutig. Doch der Kaufland-Kunde nimmt es mit Humor. Er schreibt wiederum: „Dankeschön liebes Kaufland, vielleicht ein andern mal. Des wäre mir jetzt viel zu viel Arbeit haben ja schließlich Wochenende.“ Doch einen anderen Tipp der Kette will er gerne umsetzen. Er fügt hinzu: „Werde es vielleicht mit Crushed Eis versuchen.“

Ob der Kühlversuch geglückt ist, hat der Kunde unter dem Post nicht mehr verraten. Doch Rettung naht bestimmt. In vielen teilen Deutschlands soll es sich im Laufe der Tage um einige Grade abkühlen.