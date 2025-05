Kaufland: Festival-Fans könnten Filialen stürmen – Grund ist dieses Angebot

Supermarkt-Ketten wie Edeka, Kaufland und Co. wollen die Kunden immer mit unschlagbaren Angeboten locken. Kein Wunder, dass sich da ein Blick in die Prospekte kurz vor dem nächsten Einkauf immer lohnt.

Und bei diesem Sonderangebot dürften vor allem jetzt Festival-Freunde besonders die Ohren spitzen. Wie jedes Jahr finden auch in diesem Sommer wieder einige Open-Air-Festivals statt, bei denen eine Menge Bier fließen wird. Kaufland hat da jetzt für seine Kunden ein besonderes Angebot parat.

Kaufland lockt Festival-Fans an

Ab Donnerstag (22. Mai) hat die beliebte Supermarkt-Kette nämlich Bier im Angebot. Kaufland gibt auf alle Biere und Biermischgetränke in der Dose bis zu 20 Prozent Rabatt. Wer hingegen nicht so auf ein Helles oder Dunkles steht, der kann auf Sekt in Dosen zurückgreifen. So sind auch Secco oder Hugo für 0,99 Euro statt 1,29 Euro im Angebot – satte 23 Prozent Ersparnis also. Wer noch die passende Kühltasche dazu braucht, bekommt sie für 9,99 Euro im Kaufland.

+++Kaufland greift durch – Kunden merken es bald bei jedem Einkauf+++

Doch nicht nur das ist für eine gelungene Festival-Vorbereitung im Angebot. Unter anderem können Kaufland-Kunden auch bei dem Kauf von Ravioli-Dosen sparen. Für 1,99 Euro statt 2,99 Euro können sich so Open-Air-Fans gut eindecken. Wer noch mal 40 Cent sparen möchte, kauft einfach zwei Dosen und legt einen Prospekt-Coupon an der Kasse vor.

Mehr News:

Auf welche Festivals dürfen sich Fans im Sommer aber freuen? Neben vielen Kleinen gehen die Großen mit Rock am Ring und Rock im Park vom 6. bis 8. Juni an den Start. Auch das Sputnik Spring Break Festival findet an diesem Wochenende statt. Danach folgen vom 20. bis 22. Juni das Hurricane und Southside Festival sowie viele andere. Auch in NRW gibt es einige Festival – und sogar ein neues! Um welches es sich dabei handelt, könnt ihr hier lesen.