Müllfund bei „Bares für Rares“: 1000-Euro-Marke ist schnell geknackt

Ein Schokoladenautomat im Müll? Ja, richtig gelesen! Klaus Otterbein aus Gründau rettet das seltene Stück bei einer Kino-Renovierung vor dem Schrott. Bei „Bares für Rares“ erlebt der Elektromeister dann eine echte Überraschung!

Für 50 Deutsche Mark wanderte der Automat in seinen Besitz. „Sonst wäre er im Müll gelandet“, erzählt Otterbein in der beliebten ZDF-Show. Doch was als spontaner Kauf begann, wird zum wahren Glücksgriff.

„Bares für Rares“: Müllfund wird zum Goldschatz!

Experte Detlev Kümmel (57) begutachtet das „Kobold“-Gerät genau. „Der Automat ist aufgebaut wie eine Standuhr“, schwärmt er. Auch wenn keine Schokolade mehr drin ist, der Automat läuft! Doch die Lackierung ist nicht mehr original, daher der Schock: Statt 2000 Euro nur 1000 bis 1200 Euro wert!

Otterbein bleibt cool und nimmt die Händlerkarte von Horst Lichter (63). Die potenziellen Käufer sind heiß auf das Stück aus den 1920er-Jahren. Jan Čížek (49) ist begeistert: „Der Zustand ist perfekt!“ Doch Julian Schmitz-Avila (38) startet frech mit 100 Euro.

Das erste Gebot? Schnell Geschichte. Der Preis schnellt auf 600 Euro hoch, bevor Schmitz-Avila nach der Expertise fragt. Otterbein, clever wie eh und je, verrät nur: „Deutlich höher!“ Prompt entbrennt ein heißes Bietergefecht zwischen den beiden Händlern.

Die 1000-Euro-Marke fällt im Nu. Bei 1510 Euro gibt Schmitz-Avila auf. Otterbein nimmt das Angebot an. Ein Mega-Deal für den Hesse: Aus 50 DM wurden 1510 Euro. Ein Gewinn von unglaublichen 5940 Prozent!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr. Alle Folgen können Fans auch in der ZDF-Mediathek nachschauen.