Kaufland sorgt mit Produktpreisen für Fassungslosigkeit! „Noch alle Latten am Zaun?“

Die Inflation kostet Kunden von Kaufland, Aldi und Co. nach wie vor nicht nur ordentlich Geld, sondern auch Nerven. Denn der Blick auf die Preistafeln zermürbt regelmäßig aufs Neue, egal wie gut man sich auch darauf mental vorbereiten mag.

Aber es gibt es dennoch auch immer wieder Kunden, die die steigenden Preise nicht einfach so hinnehmen wollen und ihrem Ärger Luft machen müssen. Abermals hat das jetzt ein Kunde von Kaufland auf der sozialen Plattform X (ehemals Twitter) getan. Und seine Aufnahme aus einer Obst- und Gemüse-Abteilung einer Supermarkt-Filiale dürfte auch bei anderen Kunden für Irritationen sorgen.

Kaufland: Gleiches Produkt zu unterschiedlichen Preisen?

Im Vordergrund stehen bei dem Foto vier verschiedene Preis-Schilder für braune und weiße Champignons. Auf jeweils zweien steht auch der gleiche Preis – allerdings mit unterschiedlichen Gramm-Mengen. Während auf der linken Seite die 400-Gramm-Schale braune Champignons für 2,29 Euro angeboten werden, wird auf der rechten Seite für die 300-Gramm-Schale derselben Sorte ebenfalls für 2,29 Euro geworben. Man muss kein Mathe-Genie sein, um das gleiche Angebot für weniger Inhalt zu entlarven.

Genauso sieht es bei den weißen Champignons aus. Hier werden jeweils sowohl die 300- als auch die 400-Gramm-Schale für 1,99 Euro angeboten. Für den Kunden, der die irre Aufnahme aus der Obst- und Gemüseabteilung von Kaufland teilte, ein regelrechter Eklat! „Kaufland same shit (ins Deutsche übersetzt: gleicher Sch***) neues Gewand 25% teurer!“, macht er seinem Ärger Luft. „Habt ihr noch alle Latten am Zaun?“

Preisstreit eskaliert

Kaufland hat sich zu den Vorwürfen des Kunden bislang noch nicht geäußert. Ob es sich bei den angebotenen Champignons wirklich um ein- und dasselbe Produkt handelt, das zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird und damit um „Shrinkflation“, ist durch die Aufnahme nicht belegbar, da die Produktdetails nicht entzifferbar sind. Doch dies dürfte viele Kunden nochmal dafür sensibilisieren, bei den Preisen ganz genau hinzuschauen. Denn immer wieder werden von der Verbraucherzentrale auch schwarze Schafe entlarvt.

