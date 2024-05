Aldi, Kaufland, dm & Co: Fiese Täuschung entlarvt! Kunden nutzen dieses Produkt jeden Tag

Für die meisten Menschen ist diese Form der Hygiene eine Selbstverständlichkeit: Die Rede ist vom täglichen Zähneputzen. Gerade empfindliche Zähne verlangen jedoch besondere Pflege. Speziell hierfür konzipierte Sensitiv-Zahncremes versprechen nicht nur Schutz vor Karies, sondern auch eine sanfte Reinigung und eine Linderung der Schmerzempfindlichkeit. Doch ein Test mit Produkten von Aldi, Kaufland, dm, Rossmann & Co. lässt aufhorchen.

Eine Untersuchung der Stiftung Warentest hat Erschreckendes zutage gefördert: Von 21 getesteten Zahncremes erhalten lediglich fünf die Gesamtnote „Gut“. Ein pauschales Urteil zu den Produkten von Aldi, Kaufland, dm & Co. ist aber nicht möglich. Es lohnt der Blick ins Detail.

Aldi, Kaufland, dm & Co: Mehrere Zahncremes fallen durch

„Das Ergebnis fällt überraschend schwach aus“, lautet das zusammenfassende Urteil der Tester. Überraschend ist, dass gerade die preiswertesten Produkte als Sieger hervorgehen. Die Stiftung Warentest kritisiert die meisten Produkte dafür, dass sie zwar als Sensitiv-Zahnpasta deklariert sind, aber nicht sanft genug reinigen und obendrein Verfärbungen nicht effektiv entfernen. Konkret wurden vier Zahncremes – Meridol, Parodontax, Oral-B und Elmex Sensitive – bemängelt, weil sie zu stark scheuern. Sicherlich werden viele Kunden diese Produktversprechen als Täuschung empfinden. Die Tester betonen: „Unseres Erachtens passt das nicht zu Sensitiv-Produkten, die vorgeben, besonders sanft zu reinigen.“

Darüber hinaus scheitern einige Zahncremes, darunter die von Müller, dm, el-ce med und Kaufland, am Entfernen von Verfärbungen, was ihnen die Note „mangelhaft“ einbrachte. Zwar lösen fast alle Produkte das Versprechen ein, schmerzlindernde Stoffe zu enthalten, doch bei der Medizinischen Kamillenblüten-Zahncreme von Amino-med fehlen diese gänzlich, was zu Punktabzügen führte.

Sanft zu den Zähnen und zum Portmonee

Als Lichtblick im Test schneiden zwei preiswerte Produkte am besten ab: Die Prokudent Sensitiv-Zahnpasta von Rossmann und die urodont Sensitive Spezialzahncreme sanft und schonend von Aldi – verfügbar für 71 Cent bzw. 68 Cent je 100 Milliliter. Im Gegensatz zu den drei anderen „gut“ bewerteten Produkten, die deutlich kostspieliger sind und teilweise fast das Zehnfache des Aldi-Preises kosten.

Darüber hinaus enthält eine Reihe von Pasten – el-ce med, Lavera, Parodontax, Oral-B sowie die Sensodyne Sensitiv Fluorid – den Farbstoff Titandioxid, der in Lebensmitteln seit August 2022 EU-weit verboten ist und im Verdacht steht, das Erbgut zu schädigen. Die Stiftung Warentest rät aus Vorsicht zu Zahncremes ohne diesen Farbstoff.