Rossmann, dm & Co.: Hersteller muss Schlussstrich ziehen – Kunden suchen vergeblich

Nächstes Marken-Aus! Ein Hersteller macht jetzt Schluss und kickt eine ganze Produktreihe aus dem Sortiment. Bei Rossmann, dm, aber auch in den Supermärkten Edeka, Rewe, Kaufland und Co. wurde die Produktreihe bisher geführt. Doch das wird sich jetzt ändern.

Denn der Hersteller hat angekündigt, sie einstellen zu wollen. Kunden können also nur noch so lange zugreifen, wie es der bereits angeschaffte Vorrat zulässt. Danach suchen sie die Produkte in den Regalen von Rossmann, dm und Co. vergeblich.

Rossmann, dm & Co.: Produkt wird eingestellt

Und damit verschwindet jetzt auch schon die nächste Marke aus den Drogerie- und Supermarkt-Regalen. Diesmal trifft es eine Reinigungsmarke. Das Öko-Label „Love Nature“ vom bekannten Hersteller Henkel wird es schon bald nicht mehr geben. Dabei wurde es gerade einmal vor vier Jahren als „grüne“ Marke gegen die Konkurrenz eingeführt.

Doch lief sie offenbar nicht so gut. Darum will Henkel das Label nun einstellen, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Von den erhofften vier bis fünf Prozent vom Gesamtmarktanteil, den sich Henkel innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre erhofft hatte, schaffte man gerade einmal 0,35 Prozent.

Rossmann, dm & Co.: Nachhaltiges Produkt war kein Renner

Für die Kunden ist es sehr schade, dass sich die Produktreihe nicht durchsetzen konnte. Überzeugte sie doch vor allem an Nachhaltigkeit interessierte Kunden. Die Wasch-, Spül- und anderen Reinigungsmittel wurden auf einer pflanzlichen Basis hergestellt und kommen in nachfüllbaren Verpackungen. Diese sind zudem vollständig aus recyceltem Plastik hergestellt und können auch selbst wieder recycelt werden.

Auch wenn Henkel die „Love Nature“-Produkte nicht länger verkaufen will, hat sich das Unternehmen jedoch nicht vom Thema Nachhaltigkeit abgewandt. Stattdessen will es nun seine Kernmarken nachhaltiger gestalten.