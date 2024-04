Rossmann Eigenmarken: Großes Geheimnis gelüftet?

Egal ob in Supermärkten oder Drogeriemarktketten – Eigenmarken sind längst in den Geschäften angekommen. Bei Kunden sind „gut und günstig“ von Edeka, „ja!“ von Rewe oder die Hausmarke „Balea“ von dm besonders beliebt. Kein Wunder also, dass Drogeriemarkt-Konkurrent Rossmann ebenfalls Eigenmarken in petto hat. Warum Drogerieketten und Supermärkte überhaupt Eigenmarken anbieten? Ganz einfach – ihre Produkte sind günstige Alternativen zu Markenprodukten.

Ursprünglich hatte Rossmann im Jahr 1996 die Idee, ein paar Produkte zu entwickeln, um die grundlegenden Bedürfnisse seiner Kunden abzudecken. Die ersten Eigenmarken hat Rossmann 1997 ins Leben gerufen. Die Drogeriemarktkette Rossmann führt insgesamt 28 Eigenmarken mit über 4.600 Produkten. Damit deckt Rossmann weit mehr ab, als nur die Grundbedürfnisse – und hat mit ziemlicher Sicherheit die passende Alternative zu jedem Markenprodukt! Doch kommen die günstigen Eigenmarken von Rossmann in der Qualität überhaupt an die Markenprodukte ran? Wir verraten dir, was es mit dem großen Geheimnis von Rossmann auf sich hat.

Welche Eigenmarken gibt es bei Rossmann?

Von Körperpflege über Ernährung bis Gesundheit – in jeder Produktkategorie hat Rossmann eine Eigenmarke parat. Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Anders als Drogeriemarkt-Konkurrent dm ist Rossmann 1997 direkt mit vier Eigenmarken an den Start gegangen. Die ersten Eigenmarken von Rossmann waren „Babydream“, „facelle“, „sunozon“ und „Winston“. Mit Babyprodukten, Damen-Hygiene, Sonnenschutz und Tiernahrung hat sich Rossmann stark aufgestellt. Bei der ganzen Auswahl im Drogeriemarkt kann man schonmal schnell den Überblick verlieren. Woher weiß ich also, ob ich ein eigenproduziertes Produkt von Rossmann in der Hand halte? Das Logo von Rossmann, dem Centaur-Symbol, befindet sich auf jedem einzelnen Produkt der Rossmann-Eigenmarken.

„Isana“ ist die bekannteste Eigenmarke von Rossmann. Hier findest du alles im Bereich Pflege, ob für Körper, Gesicht oder Haare. Wegen ihres großen Sortiments und der Beliebtheit hat sich „Isana“ zur Hausmarke von Rossmann entwickelt. Ergänzt wird die Hausmarke mittlerweile von „Isana Kids“, „Isana Med“, „Isana Men“ und „Isana Professional“, um auch wirklich für alle Kunden etwas im Angebot zu haben – alles zum niedrigen Preis. Damit steht „Isana“ im direkten Vergleich mit dm’s Hausmarke „Balea“. Doch nicht nur mit „Balea“ stehen die beiden Drogeriemärkte in Konkurrenz. Rossmanns Naturkosmetik-Eigenmarke „Alterra“ punktet mit wenig Mikroplastik und Nachhaltigkeits-Versprechen. Was die dm Eigenmarken zu bieten haben, erfährst du hier.

Die Rossmann Eigenmarken in der Liste:

Körper & Haare : Isana, sunozon, Fuss Wohl, Zeckito

: Isana, sunozon, Fuss Wohl, Zeckito Kosmetik : Alterra, RIVAL loves me, Rival de Loop, For Your Beauty

: Alterra, RIVAL loves me, Rival de Loop, For Your Beauty Baby & Kind : Babydream, Mamas Babydream

: Babydream, Mamas Babydream Haushalt : Domol, alouette, Flink und Sauber, eco Freude, Rubin, Rubin Licht, Stevenson, store.it

: Domol, alouette, Flink und Sauber, eco Freude, Rubin, Rubin Licht, Stevenson, store.it Gesundheit : Altapharma, Prokudent, bestview, preventivo

: Altapharma, Prokudent, bestview, preventivo Ernährung : enerBIO, Genuss Plus, Kings Crown (Tee), Laudatio (Kaffee), WellMix, Das Exquisite (Schokolade)

: enerBIO, Genuss Plus, Kings Crown (Tee), Laudatio (Kaffee), WellMix, Das Exquisite (Schokolade) Tier : Winston

: Winston Sonstiges: Schreibwelt, Dekowelt, Ideenwelt, Rossmann Mobil, under2wear

Eigenmarken von Rossmann: Was steckt dahinter?

„Isana“ ist die beliebteste Eigenmarke von Rossmann. Aber wie gut ist sie wirklich? Foto: IMAGO/snowfieldphotography

Die Hausmarke „Isana“ schneidet im Öko-Test immer wieder mit guten bis sehr guten Ergebnissen ab. Auch die Eigenmarken „enerBIO“ und „domol“ überzeugen die Kunden mit ihrer Preis-Leistung. Doch vor allem „Isana“ bringt der Drogeriekette ordentlich Umsatz in die Kassen. Warum können Drogeriemärkte wie Rossmann ihre Produkte trotz Qualität überhaupt zu günstigen Preisen anbieten? Und was macht die Produkte manchmal sogar besser als Markenprodukte?

Für viele Kunden ist klar: Es muss ein namhafter Hersteller dahinter stecken! Doch das Geheimnis des Herstellers von Rossmann wird bestens behütet. Im Falle der „Isana“-Hausmarke vermutet die „Welt“, dass die Würth-Gruppe hinter den Pflege- und Kosmetik-Produkten der Drogeriekette steckt. Was klar ist: Hergestellt werden rund 76 Prozent der Eigenmarken von Rossmann aus dem Nonfood-Segment nach Angaben des Drogeriemarkts in China. Die Frage nach Nachhaltigkeit der Drogeriekette weckt das allemal. Viele Markenprodukte, die es in Drogeriemärkten zu finden gibt, werden hauptsächlich in Europa produziert. Ob du letztendlich Eigenmarke oder Markenprodukt kaufst, bleibt dir überlassen.

Über die Eigenmarken von Rossmann weißt du jetzt Bescheid. Die Drogeriekette hat aber noch einiges mehr zu bieten, von dem Kunden überhaupt nicht wissen. Wie du bei Rossmann Geld abheben kannst, erklären wir dir hier.