Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Preis-Bombe platzt bald – Kunden in Sorge

Lange Zeit kannte die Preisentwicklung bei Aldi, Lidl, Kaufland und Co. nur in eine Richtung. Und zwar steil nach oben. In der Hochphase der Corona-Pandemie kletterten die Preise für zahlreiche Produkte bei Supermärkten und Discounter. Dann kam auch noch der Ukraine-Krieg hinzu, der die Kosten an der Kasse förmlich explodieren ließ.

Mittlerweile haben sich die Preise im Lebensmittel-Sektor wieder stabilisiert. Mehr noch: Große Handelsketten wie Aldi, Lidl oder Kaufland haben an vielen Stellen sogar wieder die Preisschraube zurückgedreht. Doch wie lange hält der Trend noch an?

Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Irre Rabattschlacht

Bonus-Coupons in der App oder Sonderangebote im Werbeprospekt. Supermärkte und Discounter setzen gerade alles daran, um Kunden mit besonders günstigen Markenprodukten anzulocken. Die Konkurrenz schaut deshalb schon länger neidisch auf Lidl und dessen Erfolgsstrategie (mehr hier >>>).

Doch auch Aldi und Kaufland müssen sich in Sachen Kundenbindung nicht verstecken. So haut etwa Aldi Süd während der EM 2024 jede Woche einen Fünf-Euro-Gutschein für seine Kunden heraus. Wer sich den Rabatt sichern will, muss mindestens für 40 Euro einkaufen. Auch Kaufland hat zur gleichen Zeit eine ähnliche Aktion. Nach „Handelsblatt“-Angaben ist das kein Einzelfall.

Platzt die Rabatt-Bombe

Demnach sei der Kampf um Kunden im deutschen Lebensmittelhandel eskaliert. Noch nie habe es so viele Sonderangebote gegeben wie jetzt. Zwischen Juni 2023 und Mai 2024 seien fast 23 Prozent der Waren des täglichen Bedarfs günstiger verkauft worden. Im Jahr davor waren es nur 16 Prozent, berichtet das „Handelsblatt unter Berufung auf das Marktforschungs-Unternehmen „Consumer Panel Services GfK“.

Doch wie lange geht das noch gut? Viele Kunden befürchten, dass die Rabatt-Bombe irgendwann platzen und die Preise dann wieder steigen könnten. Denn für immer werden sich die großen Handelsketten sich die Rabatt-Schlacht wohl nicht leisten können, zumal nicht nur der Mindestlohn weiter steigt, sondern auch Erzeuger zunehmend höhere Preise verlangen. Noch können Kunden allerdings an einer Fülle von Sonderangeboten bei Aldi, Lidl, Kaufland und Co. freuen.