Lidl und Rewe locken mit einfachem Trick Kunden an – Konkurrenten können es nicht fassen

Um die Kunden zu binden, denken sich Supermärkte und Discounter die unterschiedlichsten Tricks aus. Auch Lidl und Rewe. Da schaut die Konkurrenz schon mal genauer hin.

Was wären wir nur ohne unser Smartphone? Die allermeisten von uns können sich ein Leben ohne das kleine Gerät nur noch schwer vorstellen. Wir haben es ständig in der Hand und erledigen mittlerweile (fast) so gut wie alles damit. Das machen sich auch Händler wie zum Beispiel Lidl und Rewe zu nutze.

Vor allem Lidl hat es drauf

Wie das Online-Medium „Chip.de“ berichtet, kann der Einsatz einer eigenen App sich für Einzelhändler mächtig lohnen. Eine Händler-App führt zu häufigeren Einkäufen, wie eine Studie ergab. Und das Phänomen ist nicht auf einen bestimmten Sektor zurückzuführen. Sowohl Lebensmittel-Händler als auch Drogerien oder Baumärkte profitieren.

Und langsam, aber sicher machen deutsche Unternehmen hierzulande dem Internet-Giganten Amazon ganz schön Konkurrenz. Die Amazon-App wird von rund 65 Prozent der Befragten genutzt – und dicht dahinter folgt gleich Lidl mit 62 Prozent! Fast zehn Prozent weniger App-Nutzer hat hingegen Rewe (53 Prozent), liegt damit aber immer noch auf Platz drei.

Lidl und Rewe: Konkurrenz beobachtet Entwicklung genau

Lidl gilt als absolutes Vorbild, was die App-Strategie hierzulande angeht – und zeigt, wie ein Unternehmen mit viel Geschicklichkeit in Sachen Digitalisierung die Bindung zu den Kunden ordentlich stärken kann. Vor allem Rabatte und Produktvorschläge spielen in den Apps eine große Rolle. Sie animieren Kunden zum Kauf. Aber auch Gutscheine und Gratis-Produkte steigern den Kaufreiz der Kunden ordentlich. Mit diesen Tricks lassen sich zahlreiche Kunden anlocken.

Die Konkurrenz von Lidl und Rewe ist darüber natürlich nur wenig amüsiert. Immerhin kann es für sie zur Bedrohung werden, denn: 50 Prozent der Verbraucher gaben zu Protokoll, dass sie zum Konkurrenten wechseln, wenn sie dort Gratis-Produkte bekommen. Bei höheren Rabatten sind es sogar 60 Prozent, wie „Chip.de“ weiterhin berichtet. Man darf gespannt sein, was sich die Lidl-Konkurrenz einfallen lässt, um gegenzusteuern…