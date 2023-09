Aldi Süd vs. Aldi Nord: Beim Vergleich fällt Kunden immer wieder DAS auf

Aldi Süd oder Aldi Nord – welcher Discounter macht seine Kunden glücklicher?

Der sogenannte „Aldi-Äquator“ teilt Deutschland in zwei Hälften: In der oberen Hälfte kaufen Aldi-Kunden bei Aldi Nord ein, und für die Kunden in der südlicheren Hälfte gibt es demnach Filialen von Aldi Süd. Erfahrene Kunden wissen: Das Produkt-Portfolio bei Aldi Süd und Aldi Nord ist keineswegs das gleiche.

Aldi Süd vs. Aldi Nord: Wer hat die Nase vorn?

Wer regelmäßig bei Aldi Süd und bei Aldi Nord einkaufen geht, wird die Unterschiede immer wieder feststellen. Und manche solcher Kunden diskutieren in den sozialen Netzwerken immer wieder über jene Unterschiede.

So sind einige Kunden von Aldi Süd felsenfest davon überzeugt, Aldi Nord biete seinen Kunden deutlich häufiger und deutlich mehr Aktionsware an. Ob es sich hier um Nachbars Kirschen handelt, die bekanntermaßen stets besser schmecken? Oder kann Aldi Nord tatsächlich wesentlich häufiger mit Sonderaktionen punkten als die Schwester aus dem Süden?

Aldi Süd reagiert

Aldi Süd sieht das natürgemäß anders und teilt zunächst mit: „Aldi Süd und Aldi Nord sind zwei unterschiedliche Unternehmen – deswegen auch die unterschiedlichen Aktionsartikel. Auch wenn wir uns einen Namen teilen, haben wir verschiedene Lieferanten und Bezugsquellen für unsere Artikel.“

Aldi Süd möchte unterstreichen, dass Aldi Nord gewiss regelmäßig bestimmte Aktionsware anbietet, die es bei Aldi Süd nicht gibt. Doch umgekehrt biete Aldi Süd seinen Kunden auch immer wieder Aktionsprodukte, die Aldi Nord nicht im Sortiment hat. „Somit stehen wir Aldi Nord in nichts nach“, heißt es diesbezüglich von Aldi Süd.

