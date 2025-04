Kaufland, Aldi und Co.: Preis-Explosion! Gerade HIER schmerzt es besonders

Wer bei Kaufland, Aldi und anderen Supermärkten und Discountern einkaufen geht, muss sich regelmäßig auf Neuerungen gefasst machen. Das gilt auch für die Preise der Produkte. Die Kaffee-Preise in den Geschäften gehen aktuell sogar so sehr durch die Decke, dass selbst Mitarbeiter schockiert sind (>>> hier mehr lesen).

Kaffee ist allerdings nicht das einzige Produkt, bei dem Kunden von Kaufland, Aldi und Co. tief in die Tasche greifen müssen. Es gibt eine regelrechte Preis-Explosion in den Geschäften.

Kaufland, Aldi und Co.: Diese Produkte sind deutlich teurer

Das Problem betrifft vor allem die importierten Produkte, wie das Statistische Bundesamt herausfand. Im Vergleich zum Februar letzten Jahres waren Orangensaft (+40,1 Prozent), Apfelsaft (+33,6 Prozent), Geflügelfleisch (+27,2 Prozent), Rindfleisch (+20,7 Prozent), Milch und Milcherzeugnisse (+13,7 Prozent) besonders teuer. Bei einer Kategorie dürfte es viele aber besonders schmerzen.

Auch die Preise für Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) aus dem Ausland sind gestiegen – und das um ganze 61,7 Prozent! Naschkatzen dürfte das ganz und gar nicht schmecken, denn viele Snacks aus Amerika und anderen Ländern kommen auch in Deutschland gut an. Doch woran liegt es eigentlich, dass es zu solchen Preis-Explosionen bei Kaufland, Aldi und anderen Supermärkten und Discountern kommt?

DESHALB kommt es zu Preis-Explosionen

Bei den Süßwaren lag der Preisanstieg nach Angaben der Experten hauptsächlich an den gestiegenen Preisen für Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl sowie an den höheren Kosten für Schokolade und andere Süßwaren (+34,7 Prozent).

Hier mehr lesen:

Für Kunden von Kaufland, Aldi und Co. könnte es sich finanziell lohnen, hin und wieder Preise zu vergleichen und nicht nur in einem Geschäft einzukaufen. Dazu rät jetzt auch ein Experte (>>> hier mehr dazu erfahren).