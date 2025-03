Kaufland-Kunden suchen verzweifelt nach Produkt – „Was ist da los?“

Kaufland-Kunden müssen sich in den Filialen regelmäßig auf Neuerungen bezüglich des Sortiments gefasst machen. Erst kürzlich hat der Supermarkt eine beliebte Kult-Marke aus dem Programm gestrichen, sodass Kunden auf zahlreiche Getränke verzichten müssen.

Jetzt sind Kunden erneut verzweifelt auf der Suche nach einem bestimmten Produkt und zeigen sich irritiert in den sozialen Medien.

Kaufland: Kunden suchen nach DIESEM Produkt

Auf Reddit schreibt ein Nutzer: „Ich bin auf der heißen Jagd nach dem Hirtenkäse light aus dem Kaufland. Seit längerer Zeit scheint es so, als würde er aus dem Sortiment genommen worden sein.“

Auch Alternativen findet der User nach eigenen Angaben nicht, da er einen Käse aus Kuhmilch anstelle von Ziegenmilch bevorzugt. Im Edeka sieht er wohl immerhin „sporadisch einen Geeigneten, welcher aber fast immer ausverkauft ist“.

Kunde irritiert vor dem Regal: „Was ist da los?“

In dem Post fragt er: „Was ist da los? Sterben die light-Kühe aus oder herrscht aktuell akuter Kuhmangel auf der Weide?“ Auf Anfrage der Redaktion, was der Grund dafür ist, antwortete Kaufland bislang nicht. Ein Reddit-User vermutet nun, dass das Ausbleiben des Produkts an einer zu geringen Kunden-Nachfrage liegen könnte. Ob das stimmt, ist allerdings unklar. Doch wie sieht es bei anderen Geschäften aus?

Wir haben andere Supermärkte und Discounter gefragt, ob es dort eine Knappheit beim Light-Käse gibt. Bei Rewe und Aldi Süd soll das nach Angaben der Sprecher allerdings nicht der Fall sein. Ob sich das bei Kaufland künftig auch wieder ändert, bleibt vorerst abzuwarten.