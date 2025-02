Kaufland, Action & Co.: Artikel ohne Kassenbon umtauschen? Das müssen Kunden wissen

Wer kennt es nicht? Man hat etwas bei Kaufland, Action & Co. gekauft und zuhause kommt dann der Schock: Das Produkt ist beschädigt. Selbstverständlich liegt es nahe, das entsprechende Produkt umzutauschen, aber was macht man, wenn man den Kassenbon einfach nicht mehr finden kann?

Natürlich kann man das Produkt nicht einfach umtauschen, wenn es einem plötzlich nicht mehr gefällt. Manche Händler bieten zwar einen Rücktausch an, aber dies ist lediglich eine freiwillige Serviceleistung.

Kaufland, Action & Co.: Kassenzettel belegt den Kauf des Artikels

Wenn das Produkt jedoch Mängel hat oder sogar defekt ist, ist dies eine ganz andere Ausgangslage, denn dann ist der Händler verpflichtet, das Produkt umzutauschen. In diesem Fall können Kunden von Händlern, wie Kaufland, Action & Co. eine Reparatur, einen Austausch oder auch eine Rückerstattung verlangen.

Üblicherweise verlangt das Geschäft jedoch für einen Umtausch einen Beleg für den Kauf, in der Form des Kassenbons. Wie „Chip“ berichtet, verlangen Geschäfte einen Kassenzettel, um die Rückgabe zu dokumentieren und sicherzugehen, dass der Artikel tatsächlich bei ihnen und nicht woanders gekauft wurde.

Aber was macht man, wenn der Kassenzettel einfach nicht mehr aufzufinden ist? Viele Verbraucher denken, dass sie das Produkt ohne Kassenzettel überhaupt nicht mehr umtauschen können. Jedoch gibt es auch mehrere Alternativen, um den Kauf des Produktes bei Kaufland, Action & Co. zu belegen, auch wenn man den Kassenzettel verloren hat.

Umtausch ohne Kassenbon ist oft mit Hürden verbunden

So können Kunden von Kaufland, Action & Co. statt des Kassenzettels einen Kontoauszug vorzeigen, um zu beweisen, dass man den Artikel gekauft hat. Wenn man das Produkt nicht alleine gekauft hat, ist es auch möglich, dass die Begleitperson als Zeuge den Kauf bestätigt. In dem Fall, dass man ein technisches Gerät oder auch eine größere Anschaffung umtauschen möchte, reichen als Beleg auch oft die Garantieunterlagen oder die Seriennummer des Produktes, wie „Chip“ berichtet.

Man kann den Kauf eines Produktes zwar durch diese Alternativen trotzdem belegen, jedoch ist ein Umtausch ohne einen Kassenbon in der Regel immer mit Hürden verbunden. Daher ist es ratsam, den Kassenbon bei einem Einkauf bei Kaufland, Action & Co. immer aufzubewahren. Das vermeidet bei einem möglichen Umtausch oft unnötigen Stress und Unsicherheiten.