Aldi, Norma und Co.: Kunden wollen nur parken – doch das wird ihnen zum Verhängnis

Auf den Parkplätzen von Aldi, Norma und Co. kommen immer mehr Kameras zum Einsatz, die automatisch das Kennzeichen des Fahrzeugs erfassen. Mit Hilfe dieser digitalen Parkraumüberwachung möchte man das Dauerparkerproblem lösen. Jedoch berichten immer mehr Kunden von fehlerhaften Strafen.

So auch ein Kunde einer Norma-Filiale in Leutkirch, wie der Kunde in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass Du aus Leutkirch kommst, wenn …“ berichtet. Auf Facebook warnt der Kunde die anderen Nutzer: „Liebe Leutkircher, passt bitte am Norma-Parkplatz auf, wenn ihr dort mehrfach am Tag einkauft.“

Aldi, Norma und Co.: Bußgeld, wenn man mehrmals am Tag einkauft

Er berichtet, dass „BetterPark“, der Betreiber der digitalen Parküberwachung, lediglich die erste Einfahrt und letzte Ausfahrt registriert. Weitere zusätzliche Ein- und Ausfahrten werden ignoriert. Wenn man jedoch am selben Tag mehrmals einkauft, kann dies schnell zu einem Problem werden und man erhält womöglich einen unrechten Strafzettel wegen Dauerparkens, wie es diesem Norma-Kunden passiert ist.

Jedoch ist der Kunde nicht der einzige, der aufgrund dieser Problematik ein Bußgeld erhalten hat. In den Kommentaren berichten mehrere Kunden von ähnlichen Vorfällen. Ein Kunde erklärt: „War bei mir auch schon so, morgens einkaufen, weggefahren, abends nochmals zu Norma, dann ein Ticket über 25 Euro erhalten.“

Auf eine Nachfrage von der „Schwäbische Zeitung“, ob dies ein grundsätzliches Problem bei der Parküberwachung sei, hat sich der Betreiber „BetterPark“ nicht zurückgemeldet. Jedoch hat ein Pressesprecher des Discounter Norma gegenüber der Zeitung erklärt, dass ihm das geschilderte Problem nicht bekannt sei.

Parküberwachung soll Dauerparken verhindern

Seitdem die Kameras in der Leutkircher Filiale im August 2021 genutzt werden, „fahren wir eigentlich ganz gut damit“, wie er berichtet. Bei den geschilderten Vorfällen auf Facebook muss es sich daher um Einzelfälle handeln. Jedoch betont er auch gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, dass Norma bei diesem Thema sehr kulant ist. Wenn ein Kunde länger als die eineinhalb Stunden Parkzeit zum Einkaufen braucht, muss er lediglich den Einkauf nachweisen, damit der Strafzettel storniert wird. Auch der betroffene Kunde in der Facebook-Gruppe konnte durch Gegenbeweise ein unrechtes Bußgeld abwenden.

Supermärkte wie Aldi, Norma und Co. nutzen diese digitale Parküberwachung häufig, um das Dauerparkerproblem zu lösen. So kam es immer wieder zu Fällen, in denen Anwohner die Parkplätze nutzen, die eigentlich ausschließlich für Kunden vorgesehen sind.