Action-Kunden bitter enttäuscht – Discounter erteilt knallharte Absage

In der Non-Food-Branche startet ein Discounter aktuell komplett durch. Aldi und Lidl haben zwar abseits von Lebensmitteln auch einige Produkte zu bieten, aber die Kunden schenken in diesem Bereich vermehrt einem anderen Laden das Vertrauen: Action.

Die Kette aus den Niederlanden besticht mit einem breit gefächerten Sortiment aus Deko-Artikeln, Haushaltsprodukten und vielem mehr – sowie mit Discounter-typisch niedrigen Preisen. Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen, oder? Nun, offenbar schon. Deine eine Sache, die Action-Kunden sich sehnlichst wünschen, wird es hierzulande wohl erstmal nicht geben.

Action: Kunden haben großen Wunsch

In Zeiten, in denen viele ihre Einkäufe im Netz mit einem Klick bei Amazon & Co. erledigen oder sich gar ihre Lebensmitteleinkäufe per Lieferdienst an die Haustür bringen lassen, setzen immer mehr Unternehmen auf Online-Shops. Von Aldi, Lidl, Rewe und Kaufland kennen die Kunden das bereits zu Genüge. Action dagegen hat in Deutschland kein derartiges Angebot.

Dabei ist der Wunsch bei den Kunden durchaus vorhanden. Das geht aus mehreren Kommentaren auf Facebook, Instagram & Co. hervor, in denen sich die User zu Themen rund um Action austauschen. „Schade, dass ihr keinen Online-Shop habt“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere stimmt zu: „Ich fahre auch immer 1,5 Stunden zum nächsten Action. Es müsste mehr geben oder wie du sagst einen Online-Shop.“

Bemerkenswert: In Belgien und in den Niederlanden betreibt Action bereits Online-Shops. Da sollte es doch kein Problem sein, auch hier in Deutschland einen an den Start zu bringen. Oder etwa nicht? Unsere Redaktion hat bei Action nachgefragt – und die Antwort wird vielen Kunden nicht schmecken.

Bittere Absage für Action-Kunden

Die Ansage aus der Presseabteilung von Action ist eindeutig: „Für Deutschland ist keiner geplant“, teilte das Unternehmen im Bezug auf einen möglichen Online-Shop mit. Eine Begründung, warum ein Online-Shop in unseren Nachbarländern möglich ist, aber hierzulande wohl nicht in Betracht gezogen wird, nannte Action in seiner Antwort nicht.

Den Action-Kunden bleibt wohl vorerst nichts anderes übrig, als weiterhin persönlich in den Action-Filialen vorbeizuschauen und sich die Waren dort abzuholen.