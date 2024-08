Justin Timberlake in Köln: Kurz vor Konzertstart herrscht Gewissheit

Am 30. Juli 2024 gab Justin Timberlake sein erstes Konzert im Rahmen seiner „The Forget Tomorrow World Tour“ in Berlin. Nun läuft der Countdown für seinen Auftritt in Köln. Am Sonntag, 25. August, und Montag, 26. August, tritt der Superstar in der Kölner Lanxess Arena auf.

Als der Ticketverkauf im Februar in Deutschland startete, war der Andrang so groß, dass der Sänger direkt noch drei zusätzliche Termine zur Verfügung stellte. Kurz vor dem Konzertbeginn von Justin Timberlake in Köln steht auch fest, dass der Hype um ihn nicht nachgelassen hat.

Justin Timberlake in Köln fast ausverkauft

Wenn Justin Timberlake in Köln auftritt, dann wird er vor vollen Rängen stehen – das ist bereits wenige Tage vor seinem Auftritt klar. Denn bei den bekannten Ticketanbietern Ticketmaster und Eventim gibt es nur noch Restkarten im Kontingent. Einzelne Plätze sind noch zur Verfügung – die Preisspanne liegt bei 150 Euro bis über 400 Euro für eine Karte.

Ticketinhaber können sich auf eine spektakuläre Live-Show und brandneue Hits freuen. Denn neben seinen Klassikern wie „Cry Me a River“, „Rock Your Body“ oder „SexyBack“ wird der 43-Jährige auch seine neue Solo-Single „Selfish“ sowie weitere Lieder vom neuen Album „Everything I Thought It Was“ auf der Bühne performen.

Vom Teenie-Schwarm zum Superstar

Die Karriere von Justin Timberlake fing bereits im Alter von zwölf Jahren im Mickeymouse Club House statt. Genauso wie für Britney Spears und Christina Aguilera war die Teilnahme das Sprungbrett für eine große Karriere im Showgeschäft. Als Sänger feierte er 1996 seinen Durchbruch in der Boygroup *NSYNC. Nach fünf Alben und zwölf Singles brachen jedoch 2002 viele Teenie-Herzen, als die Band offiziell ihre Trennung bekannt gab.

Für Timberlake sollte es jedoch noch lange nicht das Ende seiner Gesangskarriere sein. Der Musiker veröffentlichte kurz nach der Trennung sein erstes Solo-Album „Justified“. Das Album ging direkt durch die Decke, sahnte zwei Grammys ab und ebnete den Weg für weitere erfolgreiche Jahre.