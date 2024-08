Marius Müller-Westernhagen: Auftritt abgesagt – Fans sind besorgt

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Marius Müller-Westernhagen! Der heiß ersehnte Auftritt beim HUK Coburg Open-Air-Sommer auf dem Coburger Schlossplatz fällt ins Wasser. Der Grund: Eine Infektion zwingt den Kult-Sänger zur Absage seines ausverkauften Konzerts am 23. August 2024.

„Leider müssen die ausverkauften Konzerte von Marius Müller-Westernhagen im Sparkassenpark in Mönchengladbach und auf dem Coburger Schlossplatz aufgrund einer Infektion des Künstlers abgesagt werden“, so der Veranstalter bei Instagram.

Marius Müller-Westernhagen: Was passiert mit der „75 Live Tournee“?

Es heißt weiter: „Die Tickets behalten bis zur Klärung, ob Ersatztermine gefunden werden können, ihre Gültigkeit, können aber an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.“ Dabei sind sowohl das Konzert in Coburg als auch der Auftritt im Sparkassenpark in Mönchengladbach betroffen. Die gute Nachricht: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit und können zurückgegeben werden, falls kein Ersatztermin möglich ist.

+++ Westernhagen-Konzert abgesagt: „Weiß nicht, was mir durch meine Vene“ +++

Obwohl die Enttäuschung groß ist, zeigen sich die Fans verständnisvoll. „Gute Besserung. Schade hatte Karten für MG – hoffentlich passt wenn’s einen geben sollte der Ersatztermin“, schreibt ein betrübter Konzertbesucher, während ein anderer hofft: „Menno, habe auch Tickets für morgen. Gesundheit geht trotzdem vor!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter dem Instagram-Beitrag häufen sich die Genesungswünsche für den beliebten Musiker.

Die Peter Rieger Konzertagentur versichert, dass andere Konzerte der „75 Live Tournee“ wie geplant stattfinden sollen. „Künstler, Management und Veranstalter bedauern die Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans“, heißt es zum Schluss.