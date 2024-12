Jahreshoroskop 2025 Widder: Erwartet dich ein Comeback in der Liebe?

Auf geht es ins neue Jahr, lieber Widder! Als aufgeschlossener, abenteuerlustiger Widder bist du sicher schon gespannt darauf, was das neue Jahr für dich bereithält. Zurückhaltung braucht es 2025 beim Sternzeichen Widder auch überhaupt nicht, denn du bist als Feuerzeichen auch dafür bekannt, keine Gelegenheit anbrennen zu lassen. Ob in Job, Gesundheit oder Liebe – im Venusjahr 2025 bieten sich dem Widder viele Chancen und Gelegenheiten, um richtig durchzustarten. Der Haken: Trotz Herrschaft von Venus wird es für Widder 2025 weniger romantisch werden.

Das Jahreshoroskop 2025 hält viele einzigartige astrologische Entwicklungen für das Sternzeichen Widder bereit. Eins ist sicher: Langweilig wird es für den Widder im nächsten Jahr nicht. Kaum denkst du, dass die aufregenden Zeiten vorbei sind, kommt auch schon das neue Ereignis um die Ecke. Aber kein Problem für den Widder! Mit deiner Stärke weißt du es, dich gegen das Schicksal zu behaupten. Doch was hält das Jahr 2025 für dein Sternzeichen Widder bereit?

Wie steht es 2025 um die Gesundheit des Widders?

Das Jahreshoroskop 2025 sieht voraus, dass in der Gesundheit besonders gute Zeiten auf den Widder zukommen werden. Ist das letzte Jahr für dich nicht gerade gut zu Ende gegangen, wird sich das 2025 schon bald ändern – nicht ohne Grund ist Glücksplanet Venus Herrscherin über das Schicksal. Durch einen unglücklichen Umstand könnte es sein, dass der Start in das Jahr 2025 für dich erst nach hinten losgeht. Wenn Energieplanet Mars sich auf seiner rückläufigen Bahn befindet, scheinen den Widder all seine Kräfte zu verlassen. Die düstere Periode wird dich bis Ende Februar belasten, doch dann wird es dir gelingen, mit deinem Tatendrang dein inneres Feuer zu wecken. Suche dir einen guten physischen Vorsatz, um 2025 das Beste aus deinem Körper und deiner Psyche zu holen – dann wird dich das Universum auch nicht im Stich lassen.

Widder der zweiten Dekade (01.04. – 10.04.) werden in ihrer Gesundheit vor allem von der Sonnenenergie angetrieben. Zieht die Sonne am 20. März also in das Sternzeichen Widder, wird dein Sternzeichen das Leben neu kennenlernen wollen – mit all seinen Facetten, auch in der Gesundheit. Eine neue Sportart könnte für den Widder laut Jahreshoroskop 2025 sehr gewinnbringend sein. Sogar Gesundheitsplanet Saturn fördert ab Mai deine Ziele – deinen Tatendrang solltest du also nicht zurückfahren. Auch der August ist zur Sommerzeit ein idealer Monat für Widder, um sich körperlich mehr zu betätigen. Schon ein kleiner Spaziergang kann deinem Sternzeichen Widder neue Lebensenergie verleihen!

Was erwartet den Widder 2025 im Job?

In Bezug auf das Berufsleben macht das Jahreshoroskop 2025 deutlich, dass es keinen krassen Wandel geben wird – doch das heißt nicht, dass keine Herausforderungen auf dein Sternzeichen zukommen werden. Vom Glücksplaneten Jupiter könnten sich Widder 2025 im Stich gelassen fühlen, aber der Schein trügt! Nur, weil der Glücksplanet nicht direkt vor deinen Augen liegt, ist er nicht vom Himmel verschollen. Im Februar, April und September werden Widder in ihrem Job so hell strahlen wie der Nordstern. Den beruflichen Höhepunkt erreichen Widder der dritten Dekade (11.04. – 20.04.) laut Jahreshoroskop zwischen dem 3. und 15. März, wenn Merkur deine geistigen Anlagen unterstützt. Wage dich mal über dich selbst hinaus und kommuniziere deinen Tatendrang direkt nach außen. Gibt es etwas, das du willst, solltest du es auch zeigen!

Aber Vorsicht: Du solltest es nicht übertreiben, denn ansonsten droht dem Feuerzeichen Widder der Burn-Out. Ende März könntest du dich von den Belastungen auf der Arbeit stark überfordert werden – lasse dir das immer größeren Chaos nicht zu Kopf steigen. Legt dir Merkur ab dem 16. April wieder ein paar Extras in die Hände, kannst du im Job wieder aufblühen. Die Empfehlung des Jahreshoroskops 2025 für Widder: Motiviere deine Kollegen, weiterhin am Ball zu bleiben, um dem Marktwettbewerb zu trotzen und als ehrgeiziger Widder der Sieger im Rennen zu werden.

Die Glückstage des Widders im Jahr 2025: 29. März 2025 : Eine neue Anschaffung zahlt sich aus.

: Eine neue Anschaffung zahlt sich aus. 16. Juni 2025 : Jetzt wird es romantisch!

: Jetzt wird es romantisch! 07. Oktober 2025: Du fühlst dich wie neugeboren.

DAS sagt das Jahreshoroskop 2025 zur Liebe des Widders

In Sachen Liebe und Romantik scheint der Widder einfach kein Glück zu haben – könnte sich das mit dem Venusjahr 2025 wohl ändern? Offensichtlich! Auch das Sternzeichen Widder ist 2025 von dem Einfluss der Liebesgöttin beeinflusst und vom Flirtfieber gepackt. Während du dich im letzten Jahr in einer starken Selbstfindungsphase befunden hast, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um unter Leute zu kommen, eine Beziehung zu starten und sexuell aktiv zu werden. Vergebene Widder haben mit Glücksplanet Venus das große Los in der Liebe gezogen. Gleich im Februar stehen die Liebessterne hoch – es könnte zur Verlobung kommen! Widder-Singles müssen im März erst noch ausharren, bevor das Flirtfieber dann durch die Decke schießt.

Kaum steht Neptun im Sternzeichen Widder, wird sich im April für den Widder in der Liebe alles ändern. Der Widder-Frau könnte 2025 plötzlich ihr Traumpartner gegenüberstehen! Der Mai und Juni sind für Widder aus der ersten Dekade (21.03. – 31.03.) gute Monate, um sich neu zu verlieben. Lasse das Flirtfieber los und versuche, eine tiefe und emotionale Bindung anzustreben – auch wenn dein neuer Fang noch so verführerisch wirkt, sollte das Körperliche an zweiter Stelle stehen. Gelingt es dir, eine gute Basis in der Liebe aufzubauen, zeigen der August, September und Oktober, ob Glücksplanet Venus tatsächlich zwei ideale Partner zusammengeführt hat.

Jahreshoroskop 2025: Das Fazit für Widder

Das Jahreshoroskop zeigt, dass es 2025 für Widder an der Zeit ist, das innere Feuer zu wecken – sei es der Tatendrang in der Gesundheit oder das Flirtfieber in der Liebe. In der Karriere solltest du dafür lieber ein Gang zurückschalten, bevor du noch ausbrennst. Hast du auf ein Liebes-Comeback gehofft, werden Widder vom Glücksplanet Venus im Jahr 2025 reich beschenkt.

