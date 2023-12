Italien: Feuer-Drama in Krankenhaus bei Rom – mindestens drei Tote

Fürchterliches Feuer-Drama in der Nähe von Rom! Mindestens drei Menschen sind durch einen Großbrand in einem Krankenhaus in Italien gestorben, die Zahl könnte noch steigen.

Hunderte Patienten mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch Kinder sind betroffen.

Italien: Todesursache bei vierter Leiche noch unklar

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der Nähe von Rom sind am späten Freitagabend (8. Dezember) mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei in dem Krankenhaus San Giovanni Evangelista in Tivoli gegen 23 Uhr ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Samstag mit.

Das italienische Portal „L’Unione Sarda“ zitiert Paolo Gabrielli. Der 39-Jährige soll zu den evakuierten Patienten gehören: „Ich roch den Geruch von verbranntem Plastik und ging nach draußen. Ich war in der Notaufnahme im Stockwerk 1, es gab nur Rauch und der Strom fiel aus, sodass wir dank der Notbeleuchtung entkamen, obwohl wir nicht viel sehen konnten. Es gab Momente der Panik.“ Patienten seien von Mitarbeitern und weiteren Helfern auf Tragen, aber zum Teil auch auf dem Arm in Sicherheit gebracht worden. Gabrielli: „Wir gingen durch die Leichenhalle und die Polizei brach das Tor auf, um uns rauszulassen.“

Italienische Feuerwehrleute arbeiten auf dem Balkon eines Gebäudes des Krankenhauses San Giovanni Evangelista, nachdem ein Feuer ausgebrochen war. Foto: picture alliance/dpa/Italian Firefighters/AP

Während der Löscharbeiten wurde noch eine vierte Leiche gefunden, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Es sei allerdings noch unklar, ob die Person durch das Feuer ums Leben gekommen ist oder bereits vor dem Brand gestorben war. Insgesamt handelt es sich bei den vier Toten um zwei Männer und zwei Frauen. Die Staatsanwaltschaft von Tivoli hat Obduktionen angeordnet.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand bereits in der Nacht löschen. Etwa 200 Patienten wurden von dem Krankenhaus vor dem östlichen Stadtrand von Rom in verschiedene Kliniken der italienischen Hauptstadt verlegt. Die Menschen wurden je nach Gesundheitszustand verteilt. Unter ihnen waren auch einige Kinder.

Die Brandursache war zunächst unklar. Gerüchten zufolge könnten die Flammen von einem Müllhaufen ausgegangen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer im zweiten Stock des Krankenhauses ausgebrochen sein, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Dagegen schildert das Portal „L’Unione Sarda“ den Hergang so, dass das Feuer im Keller des Gebäudes ausbrach, ausgehend von einigen Räumen, in denen sich einige Kliniken befinden. Unstrittig ist, dass sich die Flammen in sehr kurzer Zeit ausbreiteten und die Notaufnahme sowie die Intensivstation erreichten.

In den oberen Stockwerken des Krankenhauses habe es nicht gebrannt, aber der Rauch sei auch dorthin gezogen, so dass das gesamte Gebäude evakuiert werden musste.

(mit dpa)