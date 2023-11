Italien: Löwe ausgebrochen! Raubkatze verbreitet Angst und Schrecken – „Mamma Mia!“

Wildschwein oder Löwin? Diese Frage beschäftigte wohl viele in Deutschland, die Suche nach einer mutmaßlich ausgerissenen Löwin in Berlin wurde zu dem Sommer-Thema in den Medien (mehr dazu hier). Nach einer großangelegten Suchaktion von Polizei und Bundeswehr, gab es dann allerdings Entwarnung: Bei dem gesichteten Tier handelte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Wildschwein.

Doch in Italien soll nun wirklich ein Löwe dem Ruf der Freiheit gefolgt und aus einem Zirkus ausgebüxt sein.

Italien: Löwe spaziert durch Stadt – „Mamma Mia!“

Mehrere Videos, die in den Sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigen einen männlichen Löwen mit großer Mähne, wie er durch ein Wohnvierteil streunt. In der italienischen Hafenstadt Ladispoli sorgte am Samstag (11. November) eine entlaufene Raubkatze aus einem Zirkus für große Aufregung. Anwohner filmen geschockt aus dem Fenster: „Mamma Mia.“

Der Löwe streifte durch die Straßen der 40.000-Einwohner-Stadt im Norden von Rom. Bürgermeister Alessandro Grando mahnte die Bevölkerung zu „höchster Vorsicht“. Die Polizei arbeitete gemeinsam mit dem Zirkuspersonal daran, den Löwen wieder einzufangen, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Wie es zu dem Ausbruch der Wildkatze kam, sei noch nicht bekannt und muss erst noch ermittelt werden.

Italien: Löwe konnte nach Stunden eingefangen werden

Nach mehreren Stunden gelang es schließlich, das Tier zu betäuben und sicher zurück zu bringen. Im Internet kursierten mehrere Videos, die den gemächlichen Spaziergang des Löwen durch die Straßen der Hafenstadt und über Bürgersteige zeigten.

Viele Anwohner blieben sicherheitshalber in ihren Häusern, während manche vorübergehend in ihren Autos festsaßen. Später wurde der Löwe in einem Schilfgürtel in der Umgebung von Ladispoli gesichtet.

Am Abend konnte das Tier lokalisiert und erfolgreich mit einer Betäubungsspritze außer Gefecht gesetzt werden, wie der Bürgermeister mitteilte. Der Löwe schlief nach einigen Minuten ein und wurde anschließend zurück in den Zirkus gebracht.