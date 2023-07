Wird der Löwe in Berlin heute gefangen? Oder geht die Suche nach dem Raubtier womöglich noch länger weiter?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. Juli) ist im Süden von Berlin eine Löwin ausgebüxt. Die Polizei sucht seitdem mit einem Großaufgebot nach dem Tier.

Löwe hält Berlin auf Trab

Im Laufe des Donnerstags wurde die Löwin mehrmals in und um Kleinmachnow vor den Toren Berlins gesichtet. Doch die Einsatzkräfte konnten die Wildkatze bislang nicht einfangen.

Und so blickt ganz Berlin weiter gespannt auf den Süden der Stadt, wo Polizei, Tierärzte und Jäger nach wie vor auf Löwen-Suche sind. Alle Neuigkeiten zur Causa Leo gibt’s hier in unserem News-Blog!

10.06 Uhr: Internationale Medien berichten über Berliner Löwin

Nicht nur in Berlin und anderen Teilen Deutschlands verfolgt man die Löwen-Suche. Auch im Ausland ist die Berliner Löwin ein großes Thema. „BERLIN LION TERROR“ titelt die britische „Daily Mail“ und erweckt mit der Schlagzeile den Eindruck, die Löwin habe halb Berlin in Geiselhaft genommen.

Auch die renommierte „Washington Post“ berichtet: „Lioness on the loose – but whose is it?“ (zu deutsch: Löwin ausgebüxt – aber wem gehört sie?)

In Frankreich berichtet „Le Figaro“ über die „vergebliche Löwenjagd“ genauso wie „De Telegraaf“ in den Niederlanden die Frage aufwirft: „Hat die massive Suchaktion am Freitag endlich Erfolg?“

9.22 Uhr: Ist die Löwin in der Nacht gewandert?

Experten vermuten, dass die Löwin in der vergangenen Nacht eine größere Strecke zuückgelegt haben könnte. „Sie wird sich in der Dämmerung deutlich sicherer fühlen“, sagte der Zoologe Markus Köchling vom Safaripark Stukenbrock gegenüber „Bild“. „Wenn weniger auf den Straßen los ist, wird sie vielleicht anfangen zu laufen.“

So sei es gut möglich, dass die Löwin im Schutze der Dunkelheit 10 bis 15 Kilometer zurückgelegt habe und sich nun nicht mehr im Raum Kleinmachnow befinde.

7.46 Uhr: Wie gefährlich ist die Löwin von Berlin?

Unser Partnerportal BERLIN LIVE hat mit dem Berliner Zoo gesprochen. Wie gefährlich ist die Löwin von Berlin? Und wie sollte man sich im Falle einer Konfrontation verhalten? Hier geht’s zu den Antworten.

Freitag, 21. Juli, 6.56 Uhr: Suche geht weiter – Polizei greift zu drastischen Maßnahmen

Die Polizei hat die Suche nach der Löwin in Berlin nun wieder aufgenommen – und spart dabei nicht an Personal. 120 (!) frische Einsatzkräfte werden eingesetzt.

„Es kann so nicht tagelang weiter gehen“, sagte Michael Grubert (SPD), der Bürgermeister von Kleinmachnow. Derzeit suchen die Einsatzkräfte im Düppeler Forst am Wannsee nach dem Tier.

23.39 Uhr: Polizei bricht Suche nach Löwin in Berlin vorerst ab

Die Polizei legt bei der Suche nach der Löwin in Berlin eine Pause ein. Bei Twitter gab die Berliner Polizei bekannt, dass die Maßnahmen „auf Empfehlung von Veterinärmedizinern und Stadtjägern“ unterbrochen wurde. Dutzende Beamte bleiben allerdings vor Ort im Einsatz. Die dringende Warnung der Stadt Berlin: „Meiden Sie die südlichen Waldgebiete Berlins über die Stadtgrenzen hinaus.“

21.47 Uhr: Sohn von Clan-Boss Issa Remmo schaltet sich ein

Jetzt erhält die Suche nach dem Löwen in Berlin auch noch prominente Unterstützung. Firas Remmo, ein Sohn des berühmten Clan-Boss Issa Remmo teilte bei Instagram mit, man solle ihn informieren, falls die Löwin gesichtet wird. Dann würde er „die Löwin in ihr Gehege zurück“ führen, bevor sie womöglich erschossen werden könnte.

Schnell kocht die Gerüchteküche hoch: Ist das Tier womöglich von den Remmos? Ein Mitglied des Clans ist schließlich in Kleinmachnow wohnhaft. Zudem posierte Firas bei Instagram bereits mit einem Tiger.

19.41 Uhr: Löwin erneut gesichtet

Die Polizei hat die Löwin laut „Bild“ erneut gesichtet – diesmal in einem Waldstück bei Kleinmachnow. Beamten sollen Joggern zugeschrien haben, sie sollen den Wald verlassen. „Wir sind gerade in einer heißen Phase“, sagte ein Polizist zu Anwohnern.