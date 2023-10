Italien: 21 Tote! Bus mit Touristen stürzt von Brücke – Deutsche unter den Opfern?

Im Norden von Italien hat sich am Dienstagabend (3. Oktober) ein tragisches Unglück ereignet. In der Großstadt Venedig stürzte ein Bus mit zahlreichen Fahrgästen an Bord über eine Brücke und dann zehn Meter in die Tiefe. Wie das genau passieren konnte, ist zurzeit noch nicht bekannt. Allerdings sollen dabei 21 Insassen gestorben sein. Zudem gebe es 20 Verletzte, darunter auch Kinder.

Unter den Opfern sollen sich lokalen Behörden zufolge auch deutsche Staatsbürger befunden haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür zunächst nicht. Italienischen Medienberichten nach sei der Bus im Stadtteil Mestre über eine Überführung gefahren und nach dem Sturz direkt auf den Gleisen eines Bahnhofs gelandet. Die Bahnlinie von Mestre zur Lagunenstadt musste daraufhin unterbrochen werden.

Italien: Bus-Unglück in Venedig – 21 Tote

Venedig stand am Abend unter Schock. Es sei eine „Tragödie“, äußerte sich Bürgermeister Luigi Brugnaro auf „X“ (ehemals Twitter) und sprach von „vielen Opfern“. „Eine apokalyptische Szene, es gibt keine Worte.“ Am Unglücksort herrschte gleich nach dem Unfall das pure Chaos.

Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Nach dem Bus-Absturz gab es gleich noch ein großes Feuer. Zurzeit verbreiten sich auf Social-Media-Plattformen wie „X“ Bilder vom halb ausgebrannten Bus.

Auch Deutsche unter den Opfern?

Denn nach neuesten Informationen soll es sich um einen Campingplatz-Shuttlebus gehandelt haben. Dieser sei laut der Nachrichtenagentur Ansa vermutlich voller Touristen verschiedenster Nationalitäten gewesen.

Bürgermeister Brugnaro befand sich kurz nach dem Sturz am Unglücksort ein. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni stehe in Kontakt mit ihm und Innenminister Matteo Piantedosi. „Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden.“ (mit dpa)