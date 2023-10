Spanien: Feuer-Hölle in Disco – Zahl der Toten steigt stündlich an

Feuer-Tragödie in Spanien! In der Universitätsstadt Murcia im Südosten des Landes hat es einen Brand in einer Diskothek gegeben.

Dabei sollen laut Medienberichten zufolge nach aktuellem Stand von Sonntagnachmittag (1. Oktober, 16.55 Uhr) mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen sein. Zudem seien mindestens vier Menschen verletzt worden, teilte der regionale Notdienst am Sonntag mit.

Spanien: 13 Tote bei Brand in Disco

Bürgermeister José Ballesta meldete sich bei X (ehemals Twitter) zu Wort und bestätigte den dramatischen Vorfall: „Rettungsdienste bestätigten 6 Todesfälle im Nachtclub Teatre. Sie arbeiten weiterhin an der Aufklärung der Fakten. Mein tiefstes Beileid an Familie und Freunde.“ Die Zahl der Opfer steigt stündlich. Mittlerweile seien 13 Todesopfer bestätigt.

Gegen 6 Uhr morgens sei das Feuer ausgebrochen und konnte erst gegen 9 Uhr gelöscht werden. Noch steht nicht fest, ob es weitere Todesopfer gibt. Ausgeschlossen sei dies nicht, hieß es.

Möglicherweise gebe es mehrere Vermisste, sagte Bürgermeister José Ballesta. Die Ursache des Brandes ist aktuell noch unbekannt.

Murcias Bürgermeister „am Boden zerstört“

Auch Murcias Bürgermeister José Ballesta meldete sich mittlerweile zu Wort. „Wir sind alle am Boden zerstört“, sagte er in einem Interview mit spanischen Journalisten. Er soll eine dreitägige Trauer ausgerufen haben. Zahlreiche Menschen gelten weiterhin als vermisst. Die Feuerwehr suche weiterhin unter den Trümmern nach überlebenden Opfern.

Videos, die in Medien und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigen, wie die Flammen noch vor Sonnenaufgang aus dem Dach der Disco „Teatre“ meterweit in die Höhe schlugen. Dutzende Menschen sind zu sehen, wie sie auf der Straße vor dem Lokal zum Teil umherirren. Die Flammen brachen nach den ersten Erkenntnissen in einer der drei dort angesiedelten Discos aus und griffen nach amtlichen Angaben schnell auf die anderen über. Die Rauchwolke aus dem Einkaufs- und Vergnügungszentrum Las Atalayas vor den Toren Murcias sei kilometerweit zu sehen gewesen, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE.

Doch fest steht schon jetzt: Es war der schlimmste Disco-Brand in Spanien seit fast dreieinhalb Jahrzehnten. 1990 waren bei einem Feuer in der Tanzbar „Flying“ in Saragossa 43 Menschen ums Leben gekommen. Eine schlimmere Bilanz gab es nur 1983 in der Disco „Alcalá 20“ in Madrid: Dort starben damals wenige Tage vor Heiligabend sogar 81 Menschen in den Flammen.

(mit dpa)