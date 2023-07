Die Terrassenmöbel sehen nicht mehr so schön aus, daher müssen unbedingt Neue her. Da lohnt es sich doch, mal zu Ikea zu fahren und dort stylische und günstige Möbel für die Terrasse zu kaufen.

Beim schwedischen Möbelriesen findet fast jeder das, was er sucht. Doch wer die beliebten Produkte von der „Äpplarö“-Familie für den Outdoor-Bereich kaufen will, sollte schnell sein. Denn Ikea greift jetzt zu einer drastischen Maßnahme und schmeißt die Produkte aus dem Sortiment.

Ikea: Radikaler Schritt!

Neben einem großen Esstisch noch ein Sessel und ein paar Stühle, dann ist alles für die Terrasse gerichtet. Perfekt wäre es dann noch, wenn alle Möbel identisch aussehen und auch von der gleichen Serie sind. Die Produkte der Ikea-Reihe „Äpplarö“ machen’s möglich – doch ausgerechnet diese beliebten Produkte wird es beim Möbelriesen nicht mehr geben.

Es ist immer wieder das gleiche Prozedere: Alte Artikel gehen, neue Produkte kommen. So ist es nun auch bei „Äpplarö“.

„Jedes Ikea-Produkt wird entsprechend unserer fünf Democratic-Design-Prinzipien entworfen: Form, Funktion, Qualität, Nachhaltigkeit und niedriger Preis. Wir überprüfen unser Sortiment ständig und nehmen Produkte heraus oder verbessern sie, wenn sie nicht länger unseren Erwartungen oder denen unserer Kunden entsprechen“, erklärt das Unternehmen gegenüber dieser Redaktion. Nun wurde die „Äpplarö“-Produktfamilie durch die neue Outdoor-Serie „Nämmarö“ ersetzt, die seit Februar 2023 beim Möbelriesen verfügbar ist.

Beliebte Klassiker-Produkte werden entfernt

Die Serie enthält modulare Möbelstücke, die sich nach Belieben kombinieren lassen, so Ikea gegenüber dieser Redaktion. „Das neue Design hat eine ähnliche Konstruktion mit gleichen Elementen wie Äpplarö. Es wurde für Produktion und Transport jedoch so optimiert, dass weniger Material verwendet und der anfallende Abfall reduziert wird. Außerdem können die Produkte durch die optimierte Verpackung nun einfacher transportiert werden. All diese Veränderungen machen sich für unsere Kunden in einem reduzierten Preis und verbesserten Design bemerkbar.“

Kunden, die sich noch die Produkte von „Äpplarö“ holen wollen, sollten schnell sein. „Da die Lagerbestände an den verschiedenen Standorten unterschiedlich hoch sind, gibt es kein festes Enddatum für den Verkauf von ,Äpplarö'“, erklärt das Unternehmen weiter.

