Woran denkst du als Erstes, wenn du „Ikea“ hörst? Richtig: an Hotdogs! Für viele Kunden ist der beliebte Snack aus den Einrichtungshäusern gar nicht mehr wegzudenken. Doch ihre Bedürfnisse haben sich über die Zeit mehr und mehr verändert.

Das bemerkt auch Ikea und bietet deshalb nun einen komplett neuen Hotdog an. Die Kunden in Deutschland können ihn mit als zuerst probieren.

Ikea präsentiert neuen Hotdog

Ikea bietet in Deutschland als eines der ersten Länder überhaupt einen neuen Hotdog an. Nach der vegetarischen Gemüsevariante gibt es nun auch einen rein pflanzlichen „heißen Hund“. Dem Unternehmen ist bewusst, dass sich immer mehr ihrer Kunden vegetarisch oder vegan ernähren. Für sie soll es daher nun eine zusätzliche fleischfreie Variante geben.

Ikea möchte „die Menschen dabei unterstützen, einen gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil zu führen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ähnlich wie bei den „Plantbullar“ – dem vegetarischen Pendant zu den beliebten „Köttbullar“ – soll der „Plant-Hotdog“ „dem Original geschmacklich in nichts nach(zu)stehen“.

Das steckt im „Plant-Hotdog“

Bis 2025 plant Ikea, bereits die Hälfte aller Mahlzeiten in den eigenen Restaurants vegetarisch oder vegan anzubieten. Und bei den Lebensmitteln im Shop soll der Anteil sogar bei 80 Prozent liegen. „Wir wollen in Zukunft noch mehr pflanzliche und damit auch gesündere Alternativen mit einer geringeren Klimabilanz anbieten“, so Helene von Reis, Food Managerin bei Ikea Sweden.

So sieht der „Plant-Hotdog“ von Ikea aus. Foto: Inter IKEA Systems B.V.

Wer mutig ist und den neuen Hotdog testen will, der kann den „Plant-Hotdog“ bereits seit Samstag (1. Juli) in den Einrichtungshäusern kosten. Er basiert auf Reisproteinen in Verbindung mit Zwiebeln, Apfel, Salz, Pfeffer und Raucharomen.

Ikea: Das sagen die Kunden

Die Stimmung unter den Kunden ist derweil gemischt. Einige können nicht verstehen, warum der schwedische Möbelgigant immer mehr vegane Produkte anbietet – sie fühlen sich missioniert. „Früher waren wir gerne bei Ikea essen.. heute wollen selbst die Kinder nur ein Softeis“, beschwert sich eine Instagram-Nutzerin, die am liebsten nur Köttbullar und „normale“ Hotdogs essen würde. Manch einer sagt sogar, er wolle deshalb gar nicht mehr ins Möbelhaus gehen.

Doch die meisten scheinen sich über die neue Mahlzeit zu freuen und haben teils bereits sehnsüchtig darauf gewartet. „Endlich!“, lauten hier die Kommentare derer, die vor allem die Gemüse-Hotdogs nicht so lecker finden. Andere wiederum lieben sie und wollen sie auf keinen Fall missen.

Viele Nutzer in den sozialen Medien sind der Meinung, es sei eine „tolle Sache“, dass es bei Ikea immer mehr vegetarische oder vegane Produkte gebe. Und selbst wer Fleisch esse, würde auch die Alternative probieren wollen. Jetzt müsse es nur noch glutenfreie Lebensmittel geben und dann wären wirklich alle glücklich, kommentiert ein Instagram-Nutzer den neuesten Beitrag von Ikea.