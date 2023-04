Ikea dreht an der Preisschraube – doch das ist noch nicht alles

„Wir senken Preise, wo immer wir können“ oder „Unser niedrigster Preis“ – solche Werbebanner sind in vielen Ikea-Filialen zu sehen. Reporter des MDR wollten herausfinden, ob diese Versprechen in Zeiten hoher Rohstoffpreise tatsächlich zu halten sind.

Dabei finden sie heraus, dass zahlreiche Produkte bei Ikea zuletzt tatsächlich deutlich teurer geworden sind. Und das ist noch nicht alles. Denn teuer heißt nicht automatisch hochwertig.

Ikea: Krasse Preiserhöhungen

Die MDR-Reporter berichten von krassen Preisentwicklungen. Der Kinderstuhl „Antilop“ kostete im Katalog von 2021 noch 19,99 Euro – heute kostet das selbe Modell 24,99 Euro. Im selben Zeitraum stieg der Preis des Schubladenelements „Helmer“ von 39,99 Euro auf 49,99 Euro.

Noch deutlicher wird es im Vergleich mit den Preisen von vor zehn Jahren. 2013 kostete das Sofa „Ektorp“ noch 299 Euro – heute sind es 499 Euro. Vor allem Möbel mit hohem Holzanteil sind von den krassen Preisanstiegen betroffen.

Ikea begründet das auf MDR-Anfrage wie folgt: „Deutlich gestiegene Einkaufspreise, nicht nur für unser Sortiment, sondern auch für Energie und Transport. In der Konsequenz werden wir auch weiterhin unsere Preise in regelmäßigen Abständen prüfen und anpassen, dies schließt auch Preiserhöhungen nicht aus.“

Auch Qualität leidet

Doch steigt mit den Preisen auch die Qualität? Nicht, wenn man den Recherchen des MDR glaubt. Beispiel: In den vergangenen zehn Jahren wurde das Regal „Kallax“ durch das Modell „Expedit“ abgelöst. Das neue Modell ist schmaler, leichter, besteht also aus weniger Baumaterial – ist aber trotzdem mit 44,99 Euro mittlerweile mehr als doppelt so teuer wie das 21,90 Euro teure „Kallax“-Vorgängermodell.

Ähnlich sieht es bei Drehstuhl „Markus“ aus. Der kostet mittlerweile ebenfalls mehr als früher – obwohl die hochwertige Ledersitzfläche mittlerweile gegen einen Stoffsitz ausgetauscht wurde. Das bereits erwähnte Sofa „Ektorp“ ist mittlerweile nicht mehr mit Gänsefedern, sondern mit billigem Schaumstoff gefüllt – kostet heute trotzdem 429 Euro, im Vergleich zu nur 269 Euro vor einigen Jahren.

Auf diese Kritikpunkte angesprochen antworte Ikea jedoch weniger aufschlussreich. Dem MDR schickte der Möbelriese lediglich eine allgemeine Liste mit Qualitätsansprüchen, die man an das eigene Sortiment habe.