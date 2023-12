Ikea kündigt große Änderung für 2024 an – das erwartet Kunden

Ikea hat in diesem Jahr ein sehr gutes Geschäft gemacht. Der Rekordumsatz 2023 hat jetzt auch positive Auswirkungen für die Kunden. Die dürfen sich im neuen Jahr auf eine große Veränderung gefasst machen.

Diese wird Hunderte Ikea-Produkte betreffen. Es stehen massive Preissenkungen an!

Ikea senkt Preise für beliebte Produkte

Schon im November hatte der Deutschland-Chef Walter Kadnar angekündigt, „massiv in Preissenkungen“ investieren zu wollen. Schon seit September hatte das Unternehmen zahlreiche Produkte im Preis gesenkt (wir berichteten). Weitere sollen aber noch folgen.

„Insgesamt werden wir über das Geschäftsjahr 2024 hinweg rund 800 Produkte im Preis senken“, so eine Sprecherin gegenüber der „SVZ“.

Pax, Kallax und Co. sind jetzt günstiger

Zu den bereits reduzierten Artikel zählen zum Beispiel die „Pax“-Kleiderschrank-Systeme. Alle Korpusse wurden pauschal um zehn Euro im Preis gesenkt und auch Zubehör (wie die Einlegeböden) kostet jetzt weniger – bei diesem Beispiels sinkt der Preis um fünf Euro auf zehn Euro.

Zu einer anderen beliebte Möbelreihe gehören die Regale von „Kallax“. So wird die Variante mit acht Fächern ebenfalls zehn Euro billiger.

Besonders spürbar ist die Preisreduktion beim Boxspringbett „Dunvik“. Das kostet jetzt sogar ganze 60 Euro weniger.

Und auch Dekoration und Organisationsartikel wie die „Samla“-Boxen und „Svalka“-Weingläser sind nun bis zu 33 Prozent günstiger.

Insgesamt soll ein Zehntel des gesamten Sortiments vergünstigt werden. Und das ist auch gut so, denn vor zwei Jahren hatte Ikea seine Preise um durchschnittlich neun Prozent angehoben. Kunden können also gespannt sein, was noch so alles an Preissenkungen auf sie zukommt.