Ikea-Kunden sehen dieses Schild in Filialen – und rasten aus

Bei Ikea hätte wohl kein Mitarbeiter damit gerechnet, dass dieses Schild mal für reichlich Gesprächsstoff sorgen würde. Doch da hatten sie die Rechnung nicht mit ihren Kunden gemacht.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Hinweis-Schilder in den Filialen von Ikea sowie Wortwitze, die Fips Asmussen vermutlich noch gern miterlebt hätte. Aber fangen wir von vorne an.

Ikea und die Montage

Die meisten Menschen kennen folgende Situation vermutlich nur zu gut: Man hat ein größeres Möbelstück bei Ikea gekauft, will es zuhause aufbauen und findet sich nach einigen Stunden in einem düsteren Tal der Verzweiflung wieder. Mal fehlt eine Schraube, mal fehlt ein Brett, mal ist die Aufbau-Anleitung nicht verständlich – Ikea-Möbel haben seit jeher den Ruf, dass sie die Kunden beim Aufbau an den Rand des Wahnsinns treiben können.

Auch wenn dieses Klischee mittlerweile überholt ist, greifen viele Kunden gern auf den Montage-Service von Ikea zurück. Speziell bei größeren Möbeln oder ganzen Küchen können Monteure von Ikea oder externen Dienstleistern den Aufbau übernehmen.

Ikea-Kunden lachen sich schlapp

Auf diesen Umstand weist Ikea in vielen Filialen hin. Auf den Schildern heißt es dann: „Unsere Experten übernehmen gern die Montage für dich.“

Einige Kunden konnten sich daraufhin einen lauen Wortwitz in Bezug auf den Begriff Montage nicht verkneifen. Schließlich steht der Begriff, wenn man ihn nicht französisch, sondern deutsch ausspricht, für den ersten Tag der Woche.

„Hurra! 4-Tage-Woche dank Ikea!“

„Da kann man den Sonntag viel entspannter genießen“, schreibt ein Ikea-Kunde bei Facebook, und ein anderer meint: „Und bitte auch die Dienstage.“ Und wieder der nächste kommentiert: „Hurra! 4-Tage-Woche dank Ikea!“

