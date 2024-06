Ikea: Mit diesem Trick kannst du bares Geld sparen

Wer bei Ikea einkaufen geht, den erwartet ein schönes und vor allem recht günstiges Einkaufserlebnis. Das schwedische Möbelhaus hat es verstanden, vor allem für Kunden mit einem nicht ganz so prall gefüllten Geldbeutel qualitativ gute Möbel herzustellen.

Aber Ikea ist noch mehr für die Kunden. Das Stöbern im Möbelcenter ist für viele längst Kult geworden, auch wegen der kulinarischen Angebote in der Kantine und im Ausgangsbereich. Hier kannst du jetzt mit einem Trick bares Geld sparen.

Ikea: Diesen Spar-Trick kennt kaum jemand

Nach dem Rundgang bei Ikea landet jeder Kunde irgendwann im Kassenbereich. Direkt dahinter befindet sich für gewöhnlich der Hotdog-Stand. Hier gibt es den begehrten Snack in verschiedenen Variationen. Vegan, vegetarisch oder klassisches aus Fleisch. Kunden haben die freie Auswahl und das lieben sie. Was aber die wenigsten wissen: Es gibt einen Trick, wie man den Hotdog zum halben Preis bekommt.

Um den Trick anzuwenden, bedarf es allerdings einer Bedingung. Die entsprechende Ikea-Filiale muss nämlich über einen Automaten für Ersatzteile verfügen. In diesem Gerät können Kunden wichtige Hilfsmittel zum Möbel aufbauen für einen Euro kaufen, wie zum Beispiel Schrauben. Viele Kunden wissen aber nicht, dass es für jeden Kauf bei dem Automaten einen Gutschein für einen Gratis-Hotdog gibt.

Ikea: Trick führt zu Win-win-Situation

Wie der Trick funktioniert, hat der Berliner Rapper McFitti („30 Grad“, „Yolo“) auf Instagram demonstriert. Ikea-Kunden müssen einfach nur einen Euro in den Automaten geben und eine bestimmte Nummer für das gewünschte Produkt eingeben. Ähnlich wie bei Getränke- oder Snackautomaten, beispielsweise an Bahnhöfen. Wenn die Nummer bestätigt wurde, fällt das gewünschte Produkt anschließend in die Auffangklappe. Gemeinsam mit einem Gutschein für einen Gratis-Hotdog.

Mit diesem Gutschein kann der Ikea-Kunde dann zum Beispiel einen Hotdog aus Fleisch erwerben, welche regulär zwei Euro kosten würde. Eine absolute Win-win-Situation. Für einen Euro gibt es also Werkzeug und zusätzlich einen kostenlosen Hotdog.