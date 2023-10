Ikea schockt seine Kunden und muss zu drastischer Maßnahme greifen

Sei es der Student, der seine erste Wohnung möglichst günstig einrichten, oder die vierköpfige Familie, die ein Kinderzimmer für den Nachwuchs gestalten möchte: Der schwedische Möbelriese Ikea ist für die meisten Deutschen die erste Anlaufstelle.

Doch Ikea ist nicht mehr so billig, wie viele denken. In den letzten Monaten häuften sich die Schlagzeilen über drastische Preiserhöhungen, die die Kunden in helle Aufregung versetzten.

Ikea greift zu drastischer Maßnahme

Rund 39 Millionen Besucher konnte das schwedische Möbelhaus mit über 50 Einrichtungshäusern in Deutschland im vergangenen Jahr verzeichnen. Der durchschnittliche Einkaufswert liegt dabei bei rund 104 Euro. Doch in Zukunft könnte es noch mehr werden.

Die Katalogpreise haben sich im Vergleich zum Vorjahr teilweise sogar verdoppelt. Dies sei laut Ikea auf gestiegene Einkaufs-, Transport- und Energiekosten zurückzuführen. Besonders betroffen sind echte Klassiker, die wirklich jeder Kunde kennt. Das beliebte Bücherregal Billy verteuerte sich von ursprünglich 39 Euro auf satte 59,99 Euro, also um ganze 53 Prozent. Noch extremer ist der Preisanstieg beim Schreibtisch MALM, der von knapp 100 Euro auf 179 Euro gestiegen ist.

Weitere Artikel, die in ihrem Preis drastisch gestiegen sind:

Stuhl Stefan von 25,99 Euro auf 39,99 Euro

Bettgestell Nesttun von 99 Euro auf satte 229 Euro

Auch der Kleiderschrank PAX steigerte seinen Preis um 50 Prozent

Bei Ikea sparen: Trick, den noch nicht viele kennen

Neben der großen Auswahl an Möbeln und dem riesigen Angebot an Einrichtungsgegenstände gibt es noch ein weiteres Geschäftsfeld, mit dem Ikea punkten kann: das Restaurant. Besonders ein Gericht ist hierbei besonders beliebt – die schwedischen Hackfleischbällchen, auch als Köttbullar bekannt. Noch ein Getränk dazu und der Ausflug ins Möbelhaus ist perfekt. Doch das kostet auch. Die echten Sparfüchse wissen: Bei Ikea kann man sich ein gratis Heißgetränk sichern. Und das bei jedem Besuch! Einen Haken gibt es jedoch.

Um einen kostenlosen Kaffee zu bekommen, musst du dich bei Ikea Family registrieren. Dazu musst du online ein Kundenkonto anlegen und dich dann kostenlos registrieren. Als IKEA Family Mitglied kannst du dir dann bei jedem Besuch mit deiner Family-Karte ein kostenloses Heißgetränk holen und dir eine wohlverdiente Pause vom Einkaufen gönnen.

Immerhin ein kleiner Trost bei den sonst so gestiegenen Preisen.