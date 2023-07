Wir kennen es wahrscheinlich alle, wenn wir bei Ikea einkaufen waren. Wir haben uns mal wieder so richtig ausgetobt und verschiedene Möbelstücke oder Deko gekauft. Ein neuer Tisch, ein paar neue Stühle, eine Garderobe und ein neuer Spiegel. Beim Kaufen noch höchst motiviert, wartet zuhause manchmal aber dann eine böse Überraschung.

Ist die Garderobe erstmal angebracht, merkt man plötzlich, dass die ja so gar nicht in eigene Wohnung passt. Also möchte man das gute Stück wieder umtauschen, aber realisiert, dass man den Kassenbon verloren hat. Mist, jetzt hat man keine Chance mehr das Möbelstück umzutauschen. Oder vielleicht doch? Denn unser Partnerportal BERLIN LIVE hat die Lösung gefunden, wie man seine Artikel bei Ikea ohne Kassenzettel umtauschen kann.

Ikea: Umtausch ohne Kassenzettel

Das Käuferrecht besagt jedenfalls, dass Kunden von Ikea ihre gekauften Artikel innerhalb von 365 Tagen zurückgeben können. Das Produkt muss dabei in „neuem und unbenutztem Zustand“ sein. Allgemein lautet die Regel dabei: Ohne Beleg auch kein Umtausch! Diese Regel trifft auch auf Ikea zu – aber nur weil dein Kassenbon nicht mehr auffindbar ist, soll das nicht heißen, dass du deinen Kauf nicht nachweisen kannst.

Unser Partnerportal BERLIN LIVE kennt einen Weg, wie wir ohne händischen Kassenzettel an unser Rückgaberecht kommen. Denn auf der Homepage des schwedischen Möbelriesen heißt es: „Ohne gültigen Kaufnachweis hängt diese Entscheidung, sowie die Höhe des Betrags und die Art der Rückerstattung, von dem jeweiligen Einrichtungshaus ab. Um Artikel zurückzubringen, benötigst du eine Quittung.“ Aber in Zeiten der Digitalisierung sind wir ja längst nicht mehr auf einen Kassenzettel in Papierform angewiesen.

Denn wenn du Inhaber einer Ikea Familykarte bist, dann kannst du davon ausgehen, dass der Kundenservice die Quittung auch noch bis zu drei Jahre nach Kaufabschluss im System findet. Über die Ikea Familykarte ist es also möglichz, noch an seinen Kassenzettel zu kommen.

Aber selbst wenn du diese Ikea Familykarte nicht besitzt, gibt es immer noch weitere Möglichkeiten, wie du ohne Kassenzettel von deinem Umtauschrecht gebrauch machen kannst. Die kompletten Tipps kannst du in diesem Artikel bei unserem Partnerportal BERLIN LIVE nachlesen.