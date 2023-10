Ikea: Beliebtes Produkt plötzlich doppelt so teuer! Kundin schockiert – „Echt extrem“

Wer umzieht oder seiner Bude mal wieder einen neuen Look verpassen will, kommt eigentlich um einen Besuch bei Ikea nicht herum. Der schwedische Möbelriese hat sich weltweit als Anlaufstelle für Inneneinrichtung etabliert – und sich auch mit der Gastronomie in seinen Filialen einen Namen gemacht.

Doch völlig perfekt kann es selbst bei Ikea nicht laufen. Eine Kundin verlässt sich schon seit Jahren auf den Konzern, wenn es um das Thema Bilderrahmen geht. Doch genau da wurde nun offenbar heftig an der Preisschraube gedreht. Ein Produkt ist sogar plötzlich doppelt so teuer wie zuvor!

Ikea verdoppelt Preis für Produkt

„Ich finde es unfassbar, dass eure Bilderrahmen zu über 100 Prozent aufgeschlagen sind“, ärgert sich die Kundin auf der Facebook-Seite des Möbelriesen – und fügt einen Screenshot des besagten Bilderrahmens der Ikea-Marke FISKBO bei. Seit Jahren kaufe sie diese Rahmen für jeweils 99 Cent – doch plötzlich kostet ein Stück 1,99 Euro.

„Erhöhungen sind ja vielleicht verständlich“, so die Kundin, die die vergangenen Monate der Inflation und Lieferengpässe ja auch miterlebt hat. „Aber über 100 Prozent ist echt extrem.“

Unsere Redaktion hat bei Ikea nachgehorcht, wie es zu so einer heftigen Erhöhung kommen konnte.

Keine klare Antwort von Ikea

Doch der Möbelriese wich der Frage aus. „Aus Wettbewerbsgründen auf Produktniveau“ wolle man „weder Preisanpassungen noch Verkaufszahlen o.ä. kommentieren“, teilte Ikea mit. Stattdessen verwies man darauf, dass man seit Juli 2023 mehrere Produktfamilien bereits im Preis gesenkt habe – um für möglichst viele Kunden weiter erschwinglich zu bleiben.

„Da die wirtschaftlichen Herausforderungen – wie deutlich gestiegene Einkaufspreise, nicht nur für unser Sortiment, sondern auch für Energie und Transport – nach wie vor groß sind, werden wir unsere Preise weiterhin in regelmäßigen Abständen prüfen“, teilte Ikea mit.