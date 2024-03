Ikea holt komplett neue Produkte ins Sortiment – doch sie sind nicht für alle Kunden

Ob nach einem Umzug oder einfach nur, um das Wohnzimmer neu einzurichten – Ikea ist für viele Deutsche eine beliebte Anlaufstelle, wenn es um günstige Möbel geht. Von Schränke über Betten bis hin zu Textilien aller Art und Dekorationen gibt es fast alles für Groß und Klein.

Während vom Kind bis zum Erwachsenen bisher jeder fündig wurde, gab es bisher vor allem eine Bevölkerungsgruppe, die beim schwedischen Möbelriesen noch nicht fündig geworden ist. Das wird sich nun ändern.

Ikea: Komplett neue Produkte im Sortiment

Wenn das mal keine krasse Neuigkeit ist! Ikea launcht zum allerersten Mal eine Haustierkollektion. In dem Sortiment lassen sich gleich 29 Produkte für die tierischen Bewohner finden. Das Sortiment wurde vorrangig auf Hunde und Katzen, die ja bekanntlich die beliebtesten Haustiere der Deutschen sind, ausgelegt. Die Kollektion mit dem Namen „UTSÅDD“ besteht aus Produkten wie Tierbetten, Decken, Katzenhäuser und jeder Menge Spielzeug.

Die neue, tierische Kollektion von Ikea ist ab sofort (21. März) online und gibt’s ab dem 30. März dann auch in den Einrichtungshäusern vor Ort zu kaufen. Die Preise variieren zwischen 1,99 Euro und 79,99 Euro. So gehört beispielsweise die rutschfeste Unterlage für Fressnäpfe der Tiere mit 1,99 Euro zu den günstigsten Produkten, genauso wie ein Haken in Katzenform für Leinen und Co.

DAS ist das teuerste Produkt

Das teuerste Produkt der neuen Kollektion ist ein hellgraues, rundes XL-Tierbett. „Stelle es in deiner Nähe im Wohnzimmer auf oder wo dein Haustier sich am wohlsten fühlt“ schreibt das schwedische Einrichtungshaus dazu. An zweiter Stelle kommt mit 69,99 Euro ein Katzenhaus aus Rattan.

Wer von nun an zu Ikea geht, um sein Zuhause neu einzurichten, der kann ab jetzt also auch direkt passende Produkte für sein Haustier kaufen. „Die Kollektion macht das gemeinsame Leben etwas schöner, ein bisschen bequemer und deutlich spaßiger“, begründet der Möbelriese diese brandneue Kollektion.