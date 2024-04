Ikea mit Änderung bei Kultprodukt-Reihe – Kunden haben üble Befürchtung

In so ziemlich jeder Wohnung gibt es sie – Ikea-Produkte. Ob das beliebte Pax-Schranksystem oder Kallax-Regale in verschiedenen Formen und Farben – besonders bei Paaren und Familien finden die Möbelstücke des blaugelben Giganten immer irgendwo einen Platz in den eigenen vier Wänden. Der Grund? Sie sind meist relativ günstig, einfach zu transportieren und binnen weniger Handgriffe aufgebaut.

Umso nervöser macht es Ikea-Kunden jedoch, wenn der Möbelkonzern plötzlich unvorhergesehene Änderungen im Sortiment vornimmt.

Ikea-Kunden bangen um Regalsystem

Die meisten haben mindestens eins von den verschiedenen Kallax-Regalsystemen zu Hause. Dabei handelt es sich um die standardmäßig weißen Regale mit weißen quadratischen Fächern, in denen lose Deko oder passende Boxen platziert werden können. Farbe, Größe und Form können dabei je nach Einrichtungsstil beliebig kombiniert werden. Doch nun verkündet Ikea eine einschneidende Änderung hinsichtlich des beliebten Kultproduktes.

Wer schon Sorge hatte, die beliebten Kallax-Kombinationen könnten aus dem Sortiment genommen werden, der kann zunächst aufatmen. Die Veränderung bringt stattdessen ein neues Kallax-Produkt mit sich. Und zwar können sich Ikea-Kunden künftig auf eine Kallax-TV-Bank freuen, damit alle Wohnmöbel noch ein Stück mehr in Einklang gebracht werden.

„Unten finden Sie die üblichen Kallax-Boxen, die Sie mit vielen Ikea-Elementen kombinieren können“, heißt es in einem Bericht von „t-online“. Darüber bieten zwei flache Fächer weiteren Stauraum.

Mit knapp 80 Euro für das neue Ikea-Stück in der Farbe Weiß und rund 90 Euro für die Farben Schwarz und Eiche gehört die neue TV-Bank bei dem Möbelgiganten noch zu einem der günstigeren Produkte. Wie das neue Regalsystem an Ende von den Kunden angenommen wird, bleibt abzuwarten.