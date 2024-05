Ikea: Kult-Produkte zum Schleuder-Preis – Kunden trauen ihren Augen kaum!

Zuletzt verärgerte Ikea seine Kunden durch einige Preiserhöhungen. Das soll jetzt aber Geschichte sein, denn diese Kult-Produkte werden jetzt zum Schleuder-Preis verkauft.

Ikea-Kunden können sich diesen Sommer auf einiges gefasst machen!

Ikea: 70 Prozent aller Artikel im Preis gesenkt

Nach Informationen von „heute.at“ hat der schwedische Möbelriese Ikea im vergangenen Geschäftsjahr (August 2022 bis August 2023) weltweit 44,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Plus von 5,4 Prozent. So viel wie noch nie!

Kunden haben daher auch mit Unverständnis darauf reagiert, dass es trotz der Rekordumsätze auch noch massive Preiserhöhungen gegeben hat. Darauf hat Ikea reagiert und deswegen ordentlich die Preise gesenkt.

Im Zeitraum von September 2023 bis März 2024 wurden bereits rund 6.300 Produkte im Schnitt um 15 Prozent im Preis gesenkt. 1.700 weitere Artikel sollen bis Ende August 2024 folgen. Zusammengerechnet sind das 70 Prozent des gesamten Ikea-Sortiments, welche im Preis gesenkt wurden.

Ikea: Diese Kult-Produkte gibt es jetzt günstiger

Zu schön um wahr zu sein? Ikea-Kunden müssen sich laut Ikea Österreich-Chef Alpaslan Deliloglu keine Sorgen machen, dass die Aktion nur aktuell gilt. Bei den Maßnahmen „handelt es sich nicht um eine kurzfristige Werbeaktion oder Sales-Promotion, um unseren Absatz zu fördern – sondern um einen echten Paradigmenwechsel in unserer Preispolitik.“

Die Preissenkungen sollen also fortgesetzt werden. „Unser Ziel ist es, die Preise bis August 2025 möglichst nah an das Niveau von vor der Pandemie zu senken“, so Deliloglu.

Ikea möchte seinen Kunden etwas zurückgeben und sie von den mittlerweile wieder gesunkenen Preisen in Produktion, Einkauf und Transport profitieren lassen. Zusätzlich soll der Möbelgigant auch auf einen Teil seiner Gewinne verzichten. Im laufenden Geschäftsjahr sollen das laut Deliloglu rund 70 Millionen Euro sein.

Kunden wird das recht sein, denn so kommen sie in den Genuss von Preissenkungen von ein paar echten Kult-Produkten. So hat beispielsweise das Billy Bücherregal (40×28×237) bis vor einiger Zeit noch 69,99 Euro gekostet. Der neue Preis beträgt aber nur noch 54,99 Euro. Das entspricht einer Preissenkung von 21,4 Prozent.

Oder das Kallax Regal (77×77) mit Schubladen hat bis zuletzt 113,99 Euro gekostet. Der neue Ikea-Preis beträgt aber nur noch 94,99 Euro. Das entspricht einer Preissenkung von 16,7 Prozent.