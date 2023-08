Ikea-Möbel bis zu 5.000 Euro wert! Hast du diese Stücke zuhause stehen?

Ikea-Kunden aufgepasst! Du bist auf der Suche nach neuen Möbeln und willst deine Alten aussortieren? Nicht so schnell, denn vielleicht sind deine alten Ikea-Möbeln gar nicht so wertlos, wie du meist. Einige sind bis zu 5.000 Euro und damit ein kleines Vermögen wert. Doch hinter welchen alten Stücken von Ikea verbirgt sich ein echter Schatz?

+++ Ikea-Kunden stolpern bei Online-Bestellungen immer wieder über dieses Problem +++

Alte Ikea-Möbelstücke, die schon einige Jahrzehnte jemandes Einrichtung geziert haben. Danach halten Mitglieder einer ganzen Community Ausschau und zahlen dafür sogar satte Summen. Mittlerweile hat dieser Trend sogar einen Namen und nennt sich „Vintage Ikea“.

Ikea-Möbel: Einige Stücke sind richtig wertvoll

Möbelstücke, die vor dem Jahr 2000 von bekannten Designern entworfen wurden und damals nur limitiert auf dem Markt waren, sind besonders gefragt. Doch alt heißt nicht gleich wertvoll. Für die Sammler, die einen stolzen Preis für die alten Möbelstücke zahlen, müssen viele Faktoren passen. Die Stücke sollen möglichst wenig abgenutzt sein und keine wertmindernden Gebrauchsspuren, wie unangenehme Gerüche oder eine verblichene Farbe, aufweisen.

Vielen Ikea-Käufer, die ihre Einrichtung lange nicht mehr erneuert haben, ist gar nicht klar, welcher Wert sich hinter ihren Möbelstücken verbirgt. Damals zu einem typischen Ikea-Preis kostengünstig gekauft, wird zu schnell davon ausgegenagen, dass die Stücke nach all den Jahren kaum noch was wert sind. Die meisten alten Möbel landen auf dem Sperrmüll oder für einen Spottpreis im Internet. Doch bevor man seine Möbel weggibt, sollte man genauer hinschauen, denn einige von ihnen können bis zu 5.000 Euro wert sein und Möbel-Sammler wissen genau, wenn sie einen Schatz vor sich sehen.

Aus diesen Ikea-Möbeln lässt sich bares Geld rausschlagen

Doch, woran erkennst du, dass ein altes Möbelstücken noch so viel wert ist? Unsere Redaktion hat das Thema genauer unter die Lupe genommen und bei dem Antiquitätenhändler Ingo Napieraj nachgefragt!

„Wenn ich mir jetzt die Auktionsergebnisse der letzten drei Jahre anschaue kann ich sehen, dass die teuersten Ikea-Möbel von Karin Mobring entworfen wurden. Ihre Entwürfe haben definitiv etwas Eigenständiges,“ erklärt er sich den hohen Wert vereinzelter Stücke. Die Designerin kombinierte damals Holz und Kernleder miteinander, was insbesondere in den letzten Jahren bei Möbelliebhabern wieder zum Trend geworden ist. Auch der Wert des Vilbert Stuhls von Verner Panton ist um einiges gestiegen. Napieraj rechnet bei diesem Möbelstück mit einem Wert von 400 bis 1.000 Euro.

Weitere Themen:

Alles nur ein irrsinniger Trend? Wie kommt es, dass Menschen dazu bereit sind, so viel Geld in alte Möbel zu investieren? „Meiner Meinung nach kann es einfach daran liegen, das der Vintage Möbelmarkt immer wieder neuen Stoff benötigt, welcher sich gewinnbringend verkaufen lässt. So wird dann von Galerien dieses Thema aufgebaut und bei den Kunden neue Begierden geweckt,“ erklärt Napieraj das Phänomen. Bevor du deine alten Möbel weggibst gilt also: Lieber zweimal hingucken!