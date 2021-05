Ikea: Meterlange Kassenbons für Kunden – DAS steckt dahinter

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Erfurt. Ein Ikea-Kassenbon, der größer ist als das gekaufte Möbelstück?

In einer Ikea-Filiale in Erfurt ist das offenbar gar nicht mal so unwahrscheinlich. Wie unser Partnerportal Thüringen24 berichtet, wuchs der Kassenbon eines Paares auf satte fünf Meter.

Ikea: Kunden erhalten meterlange Kassenbons

Bereits wenige Tage zuvor hatte ein Pärchen nach einem ausgiebigen Shopping-Trip bei Ikea einen sage und schreibe zwei Meter (!) langen Kassenbon erhalten (hier mehr lesen <<<). Doch dann meldete sich eine weitere Kundin zu Wort: „Hallo, auch wir waren am Samstag bei Ikea in Erfurt und können Ihre Schlagzeile überbieten.“

In einem Ikea in Erfurt erhielten Kunden Kassenzettel mit bis zu fünf Metern Länge. Was steckt dahinter? (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Tino Plunert

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchise-Nehmer betreiben Ikea-Filialen in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

Und Tatsache: Die Frau erhielt einen mehr als doppelt so langen Bon! Ganze fünf Meter misst ihr Kassenzettel!

Fotos des Riesen-Kassenbons findest du bei unserem Partnerportal Thüringen24 <<<. Dort erfährst du auch, warum der Zettel überhaupt erst so lang wurde. (at)

