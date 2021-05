Die Stiftung Warentest hat ein übles Urteil über Iglo gefällt!

Ein Ergebnis dürfte Iglo überhaupt nicht gefallen. Ein Produkt des Unternehmens erzielte bei den Tests nämlich ein sehr schlechtes Ergebnis.

Iglo bei Stiftung Warentest böse abgestraft – ein Produkt fällt komplett durch

Die Siftung Warentest nimmt sich immer wieder die unterschiedlichsten Produkte vor und testet diese auf Herz und Nieren. Wenn das eigene Produkt bei den Tests gut abschneidet, kann das schon mal für höhere Verkaufszahlen sorgen. Wird es aber schlecht getestet, kann es negative Folgen haben.

---------------

Infos zu Iglo:

Iglo ist ein deutsches Lebensmittelunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg

Es gehört zur britischen Iglo Group

Diese gehört wiederum zu Nomad Foods mit Sitz in Tortola

Der Fokus des Unternehmens liegt auf Tiefkühlprodukten

---------------

Das muss nun auch Iglo befürchten. Immerhin wurde ein Produkt des Unternehmens böse abgestraft. Getestet wurden dieses Mal vegetarische Burger-Patties. Wie der „Merkur“ berichtet, erzielte „Vegetarische Burger“ von Iglo Green Cuisine dabei die schlechteste Note.

Stiftung Warentest: „Vegetarische Burger“ von Iglo Green Cuisine erzielt schlechte Note

Gleich bei fünf unterschiedlichen Bratlingen wurde eine erhöhte Schadstoffbelastung festgestellt. Dabei handelt es sich um Schadstoffe wie Glycidyl-Ester, 3-MCPD-Ester und Mineral­ölkohlen­wasserstoffe.

---------------

---------------

Dennoch erhielt nur ein vegetarisches Burger-Pattie die Gesamtnote „mangelhaft“ (5,5): Der „Vegetarische Burger“ von Iglo Green Cuisine. Bei ihm wurden gleich vier Schadstoffe in einer kritischen Menge nachgewiesen. Laut der Stiftung Warentest hat Iglo sich aber des Problems angenommen und es behoben. An der schlechten Note für das Iglo-Produkt hat das aber nichts geändert.

Stiftung Warentest: Diese Burger-Patties haben gut abgeschnitten

Andere vegetarische Burger-Patties konnten sich deutlich vor dem von Iglo platzieren. Jedes zweite Produkt erhielt sogar insgesamt die Note „gut“.

Stiftung Warentest: Drei vegetarische Patties erhielten die Gesamtnote „gut“. (Symbolbild) Foto: Robert Günther/ dpa-tmn

Mit einer Gesamtnote von 1,8 wurde der „Vegane Burger auf Erbsenproteinbasis“ von Beyond Meat zum Sieger gekührt. Auf den Plätzen zwei und drei folgten laut „Merkur“ die „No Meat Just Burger Patties“ von Edeka mit einer Note von 2,1 und der „Vegetarische Hack-selig Burger“ von The Vegetarian Butcher. Da muss Iglo aber noch einiges verbessern, um die Spitzengruppe angreifen zu können. (gb)

