Hund: Als sein Frauchen in Gefahr gerät, reagiert ein Vierbeiner blitzschnell

Diese Aufnahme beweist mal wieder, dass der Hund wirklich der beste Freund des Menschen ist. Dafür hat eine TikTok-Nutzerin aus den USA heimlich ihre Kamera aufgestellt.

Der Clip geht kurz darauf viral. Denn: Hätte ihr Hund auch nur einen Moment gezögert, wäre die Situation vielleicht ganz anders ausgegangen.

Ein Schäferhund reagiert sofort und rettet seinem Frauchen damit das Leben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Enters

Hund schreckt plötzlich auf, während sein Frauchen ihren Abwasch macht

Zunächst wirkt alles ganz normal. Während TikTok-Nutzerin Tina Stikeleather in der Küche an der Spüle steht und abwäscht, liegt ihr Hund Max seelenruhig neben ihr auf dem Fußboden. Doch dann schreckt der Schäferhund plötzlich auf.

Was ist nur passiert? Auf den ersten Blick ist keine Gefahr zu erkennen, dennoch schnuppert der Vierbeiner aufgeregt an seiner Besitzerin, stellt sich sogar auf die Hinterbeine, um ihr noch näher zu kommen. Langsam dreht sich die Dame um, beruhigt ihren Hund und fällt plötzlich zu Boden. Max reagiert umgehend und legt sich so unter sie, dass sie nicht auf die Fliesen knallt.

Hund spürt es sofort: Seine Besitzerin erleidet Epilepsie-Anfall

Zu ihrem TikTok erklärt Tina, die an Epilepsie leidet, dass es sich bei dieser Aufnahme eigentlich nur um eine Übung handeln soll. Doch die vergangenen Trainingseinheiten scheinen sich ausgezahlt zu haben und so erkennt Max die Gefahrensituation bereits, bevor Tina auch nur den Anschein macht, in Not zu sein.

Und für eben solche Momente wird der Hund ausgebildet. Da Tinas Epilepsie-Anfälle jederzeit urplötzlich auftreten können, muss Max stets wachsam sein und das Verhalten seines Frauchens genau im Blick haben. Wie dieses Video beweist, hat er das bestens drauf.

Nicht ohne Grund bezeichnet Tina ihren Vierbeiner im Netz als „meinen Lebensretter“. Auch die TikTok-Community feiert Max für sein Gespür. In weniger als 24 Stunden zählt die Aufnahme bereits 2,9 Millionen Aufrufe und über 400.000 Likes. Mittlerweile haben Tina und Max stolze 1,1 Millionen Herzen gesammelt.

Den ganzen Clip siehst du hier.

