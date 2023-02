Hund wird vor Tierheim angebunden – dann stirbt er qualvoll

Immer wieder entscheiden sich Halter dafür, ihren Hund einfach beim Tierheim abzugeben. Aus Scham, um Kosten zu sparen oder aus welchen Gründen auch immer, setzen sie die Tiere jedoch oftmals nachts heimlich, still und leise einfach vor der Tür aus. Der Vierbeiner wartet dann Stunden draußen, dass ihn ein Mitarbeiter erlöst.

Für einen Hund aus Montabaur kam die Erlösung jedoch zu spät. Die Fellnase war bereits tot als die Mitarbeiter das Tier entdeckten. Es muss ein grausamer und qualvoller Tod gewesen sein.

Hund stirbt qualvollen Tod

„Was wir heute erleben mussten, wird uns noch viele Jahre begleiten. Wir sind erschrocken, wütend und verstehen die Welt, in welcher wir leben nicht“, mit diesen traurigen Worten beginnt der Facebook-Beitrag des Tierheim Montabaur. Am Samstag (11. Februar) fanden die Mitarbeiter in den frühen Morgenstunden eine alte Hündin leblos am Gitter festgebunden vor. „Sie wurde dort vermutlich von ihren Besitzern, in einem Wäschekorb mit einem Kissen und einer Decke, zurückgelassen. Da die Flexileine zu kurz und zudem festgestellt war, blieb wenig Luft zum Atmen“, schildern die Tierpfleger die dramatische Situation weiter.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob der etwa 10 bis 15 Jahre alte braun-schwarze Mischlingshund aufgrund der klirrenden Kälte oder durch Strangulation am Ende starb, solle eine Obduktion nun klären. Sicher ist jedenfalls, dass seine letzten Stunden sehr qualvoll sein mussten. Da das Tier nicht gechippt war, konnte die Polizei auch bislang den Halter nicht ermitteln. Zudem sei der Vierbeiner in einem Bereich ausgesetzt worden, den die Kameras des Tierheims nicht erfassen könnten.

Noch mehr News:

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben. Das Tier wurde außerhalb der Öffnungszeiten des Tierheims Montabaur ausgesetzt. Daher muss die grausame Tat im Zeitraum vom 10.02.2023 18 Uhr bis 11.02.2023 07:45 Uhr passiert sein. Zeugen sollen sich unter der Nummer 02602/9226-0 melden! Das Tierheim hat auf jeden Fall schon Maßnahmen angekündigt, damit so etwas in Zukunft nie wieder passiert. „Wir werden nun mehr Geld in unsere Überwachung investieren, um alle Winkel auszuleuchten und Meldungen aufs Handy zu erhalten, zudem wird eine Art „Babyklappe“ geschaffen werden“, heißt es in dem Beitrag.