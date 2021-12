Hund läuft weg – plötzlich ist er in tödlicher Gefahr

In Italien ist ein Hund ganz schön in die Bredouille geraten.

Denn der Hund steckte in der italienischen Provin L'Aquila in 300 Metern Höhe an einer Felswand fest und konnte sich nicht mehr selbstständig von dort befreien.

Hund sitzt an Felswand fest in Italien

Ein sicheres Todesurteil – eigentlich...

Doch glücklicherweise wurde der Hund entdeckt – dank einer Drohnenaufnahme der ansässigen Feuerwehr.

Seguire un’operazione di soccorso con gli occhi di una termocamera montata su un drone: individuato e salvato dai #vigilidelfuoco speleo un cane disperso e bloccato su una parete rocciosa alta 300 metri a Tagliacozzo #LAquila #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/tkyJDYbtLt — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 29, 2021

Das Haustier wurde bereits von seinen Haltern vermisst, nachdem es einige Tage nicht nach Hause gekommen war.

Wie der Hund dorthin kam, ist nicht ganz klar

Der Vierbeiner hat sich vermutlich in der Wildnis verlaufen und ist dann den Abhang hinuntergestürzt.

Ob der Vierbeiner dabei verletzt wurde und wenn ja, wie schlimm, ist nicht bekannt. Bei einer waghalsigen Rettungsaktion konnte sich ein Feuerwehrmann zu dem verängstigten Hund abseilen und mit in Sicherheit nehmen.

Drohnenaufnahme zeigt den Einsatz

Die Feuerwehr hat eine Drohnenaufnahme dazu bei Twitter gepostet.

Wie es dem Hund mittlerweile geht, ist nicht bekannt. (fb)