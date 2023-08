Vermisster Hund wird von Polizisten gesucht – plötzlich stehen sie vor einer Leiche!

Eigentlich sollte die Polizei nur einen vermissten Hund wiederfinden – stattdessen endete die Suchaktion mit einem Horror-Fund!

Als die Polizei Anfang August im britischen Radcliff ausrückte, um den Hund aufzuspüren, fanden sie anstatt eines süßen Hundes tatsächlich eine Leiche!

Hund weg und Herrchen tot

In der Stadt in Manchester rückten Polizisten am Dienstag (22. August) zur Durchsuchung einer Wohnung an. Ein Hund war als vermisst gemeldet worden und an der Adresse des Besitzers war er zuletzt gesehen worden. Allerdings fanden die Beamten vor Ort keinen Hund, dafür aber eine Leiche.

Gegen 10.30 Uhr wurde der vorgefundene 45-Jährige für tot erklärt. Donald Patience hieß der Mann und war bei Familie und Nachbarn als sehr netter und liebenswürdiger Mensch bekannt. Und auch nach der Obduktion waren noch einige Fragen offen. Einiges daran erschien den Ermittler äußerst verdächtig.

Polizei geht vom „gezieltem Angriff“ aus

Wie sich dann herausstellte, wurde bei dem Mann eingebrochen und sein geliebter Labradoodle gestohlen. Das hintere Fenster seines Hauses war eingeschlagen und Zeugen erzählten von mindestens einem Mann, der sich dort herumgetrieben haben soll.

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und hat mittlerweile drei Tatverdächtige festgenommen. Zwei davon waren Männer im Alter von 27 und 41 Jahren, die bereits auf Kaution freigelassen wurden. Ein weiterer 39-Jähriger verbleibt in Polizeigewahrsam. Die Beamten gehen von einem „gezielten Angriff“ aus.

Der Hund konnte gesichert werden und um ihn wird sich gekümmert. Allerdings erbittet die Polizei weitere Tathinweise von Zeugen. „Wir suchen auch nach Personen, die Donald kennen, ihn mit seinem geliebten weißen Labradoodle in der Gegend spazieren gesehen haben oder etwas über Aktivitäten an oder in der Nähe seiner Adresse wissen“, zitiert die „BBC“. Wer etwas „Ungewöhnliches“ gesehen oder gehört haben sollte, solle sich bei der Polizei melden.